Match OM – PSG (Coupe de France) : Quelle Heure quelle Chaine TV

L’Olympique de Marseille affronte le PSG ce mercredi 08 février 2023 dans le cadre des 8es de finale de Coupe de France. À quelle heure et sur quelles chaînes TV voir ce match ?

Ce smercredi, l’Olympique de Marseille reçoit Paris à l’occasion des 8es de finale de Coupe de France. Tudor va devoir innover sur le côté gauche car sans Eric Bailly et Léo Balerdi (suspendus), Amine Harit (Genou) et le forfait de Nuno Tavares, il va devoir changer ses couloirs. Du côté du PSG, Galtier doit faire sans Mbappé et sans Renato Sanchez.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Paris sera diffusée à 21h10 sur deux chaînes TV en direct. Vous pouvez ainsi suivre OM – PSG en direct et en clair sur France 3, ou en direct sur abonnement à beIN SPORTS 1

OM – PSG en Streaming

Pour regarder le match OM vs PSG en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de France TV (accessible gratuitement).

L’avant match OM vs PSG – Debat Foot Marseille avec Akhenaton

La décla du coach

L’entraineur de l’OM s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match ce mardi 7 février pour évoquer cette rencontre face au PSG en Coupe de France. Un trophée qu’il ambitionne forcément de remporter.« Toutes les équipes sont de plus en plus organisées contre nous. On avait 2.3 buts en expected goals contre Nice et eux 1.3. Mais j’aime la façon dont on joue. Certes on peut mieux préparer les relances mais j’aime la manière dont on joue et les je crois que les supporters et les joueurs aussi. Les résultats sont importants mais le jeu aussi. (…) Sanchez a toujorus été indispensable. Il est à un bon moment de sa carrière. C’est un joueur de 34 ans, il faut un peu penser à le laisser respirer parfois. C’est toujours plus simple de faire jouer les mêmes joueurs mais il a 34 ans. Je veux anticiper et éviter qu’il se blesse. Il a 34 ans et cela peut être dur à son âge d’enchaîner tous les trois joueurs. Lui veut tout jouer et c’est à moi de le faire souffler.(…) Mbappé ? Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un avantage mais il y a aussi d’autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (13/01/2023)