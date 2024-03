Match OM – Villarreal (Europa League) : Quelle heure, quelle chaine TV ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille reçoit le Villarreal CF ce jeudi soir pour le compte du match aller des huitièmes d’Europa League. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

L‘OM vient d’enchainer 3 victoires de suite sous les ordres de Jean Louis Gasset et veut continuer sa série.

A LIRE AUSSI: OM : Gasset annonce la couleur concernant le style de son équipe !

Présent ce mercredi en conférence de presse, Jean Louis Gasset a affiché ses ambitions concernant le style de jeu de son équipe. « Laisser le ballon à l’adversaire, ce n’est pas ma tasse de thé. Je préfère que nous l’ayons. Face à Clermont, on n’a pas tout fait bien mais on avait la maîtrise du jeu. Il fallait avoir une tactique qui arrangeait les joueurs. On a fait une tactique simpliste, on a retrouvé de l’efficacité. Si Villarreal nous laisse le ballon, ça me va. Je serai content ».

Comment Parier sur le match OM Shakhtar Donetsk ?

Rendez vous sur le site de notre partenaire Parions Sport pour bénéficier de 15 euros de freebets SANS Dépôt !

#Gasset : « Laisser le ballon à l’adversaire, ce n’est pas ma tasse de thé. Je préfère que nous l’ayons. Face à Clermont, on n’a pas tout fait bien mais on avait la maîtrise du jeu. Il fallait avoir une tactique qui arrangeait les joueurs. On a fait une tactique simpliste, on a… pic.twitter.com/bjG9J3WjS1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2024

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OM Villarreal ?

L’OM affronte le Villarreal CF de Marcelono ce jeudi soir 7 mars 2024. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur W9 ou Canal+ Foot.

Comment voir OM – Villarreal en streaming ?

Il vous faudra vous connecter sur le site de M6, ou bénéficier d’un abonnement à Canal+ et vous connecter sur MyCanal.

Encore en 4-2-3-1 avec Ndiaye ?

Lopez – Clauss, Balerdi, Mbemba, Merlin – Veretout (ou Ounahi) , Kondogbia, Harit – Aubameyang, Ndiaye

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Di Meco glisse un nom pour l’après-Gasset, Rothen n’est pas du tout d’accord !