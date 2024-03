Match Villarreal – OM (Europa League) : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace en Espagne pour affronter le Villarreal CF ce jeudi soir pour le compte du match retour des huitièmes d’Europa League. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

L‘OM vient d’enchainer 5 victoires de suite sous les ordres de Jean Louis Gasset et veut continuer sa série, les marseillais se sont imposés 4-0 au match aller.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Jean Louis Gasset entend bien valider la qualification. « On va jouer notre jeu, mais pas dans le même esprit. On ne va pas aller chercher aussi haut que ce qu’on a fait au Vélodrome, parce que ce serait dangereux. Mais on va essayer de prendre le ballon et profiter des espaces qu’ils vont laisser dans le dos. On va mettre les joueurs les plus frais. Ce (mercredi) matin, il y avait encore quelques séquelles physiques de la deuxième période contre Nantes. On n’a pas encore mis l’équipe en place. Je donnerai l’équipe demain (jeudi) matin ».

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Villarreal OM ?

L’OM affronte le Villarreal CF de Marcelino ce jeudi soir 14 mars 2024. Le match débutera à 18h45 et sera diffusé en direct sur W9 ou Canal+ Foot.

Comment voir OM – Villarreal en streaming ?

Il vous faudra vous connecter sur le site de M6, ou bénéficier d’un abonnement à Canal+ et vous connecter sur MyCanal.

Encore en 4-2-3-1 avec Ndiaye ?

Lopez – Clauss, Balerdi, Mbemba, Merlin – Veretout, Kondogbia, Harit, Ndiaye – Aubameyang, Sarr (ou Moumbagna)

