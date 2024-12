Maupay se fait clasher, rebondissement dans le dossier Ounahi et un Brésilien toujours pisté… Les 3 infos OM de ce mardi !

Retrouvez dans cet articles les 3 informations sur l’Olympique de Marseille qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 301 décembre 2024.

Mercato OM : Guignol, couineur… Maupay se fait dézinguer !

L’ancien boxeur Tony Bellew a violemment réagi à la moquerie de Neal Maupay sur Everton, club où il a joué avant d’être prêté à l’OM, qualifiant l’attaquant français de « guignol » et l’accusant de ne pas avoir été utile à Everton. Bellew a jugé déplorable l’attitude de Maupay, soulignant qu’il devrait se concentrer sur son équipe actuelle plutôt que de se moquer de ceux qui l’ont payé.

L’ancien boxeur Tony Bellew, grand fan des Toffees d’Everton, n’a pas du tout apprécié le dernier commentaire moqueur de Neal Maupay à l’égard de son ancien club, qui a prêté l’attaquant français à l’OM cette saison. Bellew, également acteur dans la saga Creed, a réagi vivement sur les réseaux sociaux à cette moquerie.

Neal Maupay, toujours sous contrat avec Everton jusqu’en 2026, a ironisé sur la situation actuelle du club après leur défaite contre Nottingham Forest (0-2), qui les place à la seizième place de la Premier League, avec seulement trois victoires en dix-huit matchs. « Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d’Everton et je souris », a écrit l’attaquant français, un message qui n’a pas du tout été du goût de Tony Bellew.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂 — Neal Maupay (@nealmaupay_) December 29, 2024

Interrogé par TalkSport, l’ancien champion du monde WBC, âgé de 42 ans et natif de Liverpool, a réagi sèchement : « Ce n’est pas le truc le plus sympa à faire de la part d’un joueur qui fait partie de la masse salariale du club. C’est un guignol. Quand Everton va bien, vous n’entendez pas un murmure de la part de ce petit couineur, mais dès qu’Everton perd ou est moins performant, la fouine se manifeste. »

Bellew, qui a mis fin à sa carrière après une défaite par KO face à Oleksandr Usyk en 2018, a poursuivi sur un ton acerbe : « C’est vraiment triste. Il devrait se concentrer sur l’équipe pour laquelle il joue, car lorsqu’il était à Everton, il ne servait à rien. Il n’y a pas de raison pour qu’il s’en prenne à ceux qui l’ont payé. »

En plus de ses exploits dans le ring (30 victoires, dont 20 par KO, 3 défaites, 1 nul), Tony Bellew est connu pour son rôle de « Pretty Ricky Conlan » dans Creed: L’Héritage de Rocky Balboa et Creed 3. Amateur de football, il a donc pris la défense de son club de cœur face à l’attaque de Maupay.

Depuis son transfert à l’OM, l’ancien attaquant de Brighton et Saint-Étienne, formé à Nice, a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en douze matchs toutes compétitions confondues. Lors de la saison 2022-2023 avec Everton, il n’avait inscrit qu’un seul but en vingt-neuf matchs avant de partir en prêt à Brentford. Le côté chambreur de l’attaquant ne plait pas à tout le monde…

Mercato OM : Changement de plan pour Longoria concernant Ounahi !

Azzedine Ounahi, prêté au Panathinaïkos par l’OM, se relance bien et pourrait rester en Grèce, mais l’option d’achat de 11 millions d’euros semble trop élevée pour le club grec. Selon le journaliste grec Bill Kozikopoulos, Panathinaïkos préférerait un nouveau prêt avec une option d’achat réduite…

Prêté actuellement au Panathinaïkos par l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi retrouve de bonnes performances, ce qui pousse le club grec à envisager de le conserver à la fin de la saison. Cependant, plusieurs obstacles rendent cet achat compliqué, notamment le montant de l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros. Alors qu’il se murmurait que l’option d’achat pourrait être levée en fin de saison, un journaliste grec a clairement fait savoir que non ! Le dossier Ounahi est loin d’être réglé…

Ounahi ne partira pas au montant de 11M€ !

Ounahi, devenu indésirable à l’OM, avait été prêté au Panathinaïkos pour 500 000€ avec une option d’achat à 11 millions d’euros. Bien qu’il soit devenu titulaire et ait inscrit un but et une passe décisive en 19 apparitions, le Panathinaïkos n’envisage pas de payer cette somme. Interrogé par La Provence, le journaliste grec Bill Kozikopoulos a expliqué : « Il n’y a aucune chance que le Panathinaïkos donne un jour les 11,5M€ […] Le ‘Pana’ aimerait plutôt conserver Ounahi autour d’un nouveau prêt avec une option d’achat divisée par deux et un important pourcentage à la revente. Il y a aussi la volonté du joueur, et d’après ce que l’on sait, Azzedine n’est pas sûr de vouloir rester en Grèce. »

Ounahi vise autre chose que le championnat Grec ? Le Qatar ?

Le joueur, pas certain de vouloir rester en Grèce, pourrait envisager d’autres pistes, notamment un possible transfert au Qatar, une option qu’il avait déjà envisagée cet été. Du côté de l’OM, où il avait été acquis pour 8 millions d’euros en janvier 2023, on espère désormais une issue positive afin de récupérer une partie de l’investissement réalisé.

Mercato : L’OM prêt à relancer ce Brésilien qui plait à De Zerbi ?

L’Olympique de Marseille prépare une nouvelle offre pour le milieu offensif de Fulham, Andreas Pereira, après une première tentative infructueuse cet été. Le club brésilien Palmeiras, qui cherche également à recruter Pereira, fait face à la concurrence de l’OM et d’autres clubs, rendant la négociation compliquée pour l’instant.

Le mercato d’hiver 2025 en France débutera le mercredi 1ᵉʳ janvier 2025 et se clôturera le lundi 3 février 2025 à 23h00 et selon le média brésilien Nossopalestra.com.br l’Olympique de Marseille va relancer son intérêt pour le milieu offensif de Fulham, Andreas Pereira. L’OM aurait déjà proposé 25 millions d’euros à Fulham l’été dernier, mais n’avait reçu aucune réponse. Le milieu offensif de 28 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec une option d’un an supplémentaire avec le club anglais. Il a disputé 17 matches de Premier League cette saison, marquant 2 buts et donnant 2 passes décisives. Coté à 20M€ par le site transfermarkt, son transfert semble élevé pour les finances de l’OM, Pablo Longoria rappelant que la priorité était de trouver des portes de sortie pour des joueurs en manque de temps de jeu (Mbemba, Meité, Harit ?) afin d’alléger la masse salariale

Andreas Pereira de nouveau sollicité par l’OM ?

Na semana da abertura da janela, Palmeiras terá concorrência do Olympique de Marseille por Andreas Pereira 📝 @GFalcade21, @RBullara e @Infos_palestrahttps://t.co/23N1QHszQC — Nosso Palestra (@onossopalestra) December 30, 2024

Le milieu brésilien est une priorité pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, qui l’avait déjà ciblé à son arrivée en juin 2024. Suivi par le coach italien depuis leurs années en Premier League, Andreas Pereira a attiré l’attention de Palmeiras depuis plus de deux semaines, mais le club brésilien propose 22 millions d’euros avec des paiements échelonnés. Toutefois, la concurrence, notamment l’OM, complique cette négociation. Le conseil d’administration de Palmeiras reste confiant, espérant que le rêve d’Andreas de jouer en Coupe du Monde 2026 et de décrocher des titres, ce qui lui échappe à Fulham, l’incitera à revenir au Brésil. Cependant, convaincre Fulham reste un défi, l’entraîneur Marco Silva comptant sur Pereira pour le reste de la saison.