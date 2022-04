Mauvaise nouvelle pour Gigot, le message énigmatique de Saliba, Veretout, Dieng retenu par Sampaoli… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine. Au programme ce samedi : Mauvaise nouvelle pour Gigot, le message énigmatique de Saliba, Veretout, Dieng retenu par Sampaoli…

Mercato : Mauvaise nouvelle pour l’OM et Gigot !

L’arrivée anticipée de Samuel Gigot semble bien compromise. C’est en tout cas ce que confirme le journal l’Equipe ce jeudi.

Recruté en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a été prêté dans la foulée jusqu’en juin au Spartak Moscou. Il y a plusieurs semaines la possibilité de le voir rejoindre Marseille plus tôt que prévu compte tenu du contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie a été évoquée. L’ambassade de France avait en effet conseillé aux ressortissants français de quitter le territoire russe et les mesures prises par la FIFA permettent aux joueurs de négocier une résiliation avec les clubs russes dans lesquels ils évoluent.

L’arrivée à l’OM de Samuel Gigot avant la fin de saison a visiblement été étudiée. Toutefois comme le confirme le journal l’Equipe ce jeudi, le défenseur central devra patienter jusqu’à la fin de saison pour revêtir le maillot blanc. En effet, l’OM n’a aucune marge financière et reste encadrée par la DNCG. Le quotidien sportif évoque également le souhait de maintenir un certain équilibre au sein du vestiaire olympien.

L’OM pourrait pourtant bien avoir besoin d’un nouvel élément dans ce secteur de jeu. En effet, Leo Barlerdi est forfait jusqu’à la fin de la saison après s’être fait opérer du bras. Alvaro a pour sa part été complètement écarté du groupe. Il est même rentré chez lui en Espagne (en accord avec le club) et devrait uniquement revenir au centre Robert Louis Dreyfus pour discuter d’une résiliation de contrat.

Au moment de sa signature en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot confiait sa fierté de signer à l’Olympique de Marseille.

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France » — Samuel Gigot

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. » Samuel Gigot – Source : OM (29/01/22)

Mercato OM : L’énigmatique message de William Saliba sur son avenir

Pilier de la défense de l’Olympique de Marseille, William Saliba n’est que prêté sans option d’achat depuis le début de la saison. L’international français a répondu aux questions du journal L’Equipe mais est resté très évasif sur son avenir.

L’Olympique de Marseille a dû restructurer complètement son équipe lors du mercato dernier. Pablo Longoria a réussi à refaire une équipe taillée pour que Sampaoli puisse jouer sur plusieurs tableaux et atteindre une place sur le podium en fin de saison.

Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment (…) Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir — Saliba

L’une des révélations est en défense et s’appelle William Saliba. Remplaçant à Arsenal et devenu titulaire indiscutable à l’OM, le récent international français chez les A a répondu aux questions du journal L’Equipe. S’il accepte volontiers de parler de ses axes de progression ou encore du cauchemar du match face à Lyon, il est plus évasif sur son avenir…

« Une qualif en LDC pour rester? C’est sûr que ça serait mieux avec une qualification en Ligue des champions. Et si je pars sans avoir qualifié le club en C1, ce serait une saison inaboutie, je serais déçu.Revenir à Londres? (Il hésite longuement.) C’est sûr que je ne peux pas me contenter d’être sur le banc d’Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j’entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n’est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n’être jamais dans le groupe. Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d’ici la fin de saison, comme si je n’allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir. » William Saliba – Source : L’Equipe (02/04/22)

🎙Saliba sur Sampaoli : « Des fois, il se met à côté de moi et il compte sur ses doigts : « Toi, tu m’as coûté cinq matches cette saison ! »

Bien sûr, il le dit en plaisantant, mais quand c’est l’heure de travailler, il ne rigole plus. » (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/ThiRPcZ7Gp — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 1, 2022

Mercato OM: Sampaoli veut retenir Dieng !

Jorge Sampaoli a été interrogé sur le manque de temps de jeu de Bamba Dieng. Le coach argentin a expliqué que la concurrence était forte mais qu’il comptait sur l’international sénégalais. Et qu’il l’avait retenu en janvier, tout comme il espérait qu’il ne parte pas cet été…

On sait que Dieng sera très suivi lors des prochains mercato

« C’est un bon joueur, qui peut jouer ailier, avant-centre. Il y a beaucoup de concurrence, mais on a confiance en lui. On a demandé à ce qu’il ne soit pas transféré en janvier. Il sera très convoité pendant les prochains mercatos. On espère qu’il puisse continuer à bien jouer et être important pour nous ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)

#Sampaoli : « Dieng est un bon joueur qui peut jouer à plusieurs postes mais il y a de la concurrence dans notre effectif. On a confiance en lui, on a demandé à ce qu’il ne soit pas vendu cet hiver et on sait qu’il sera très suivi lors des prochains mercato » #LiveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 31, 2022

Mercato OM : Veretout finalement disponible à prix réduit ?

Le nom de Jordan Veretout est associé à l’OM depuis plusieurs semaines. Le milieu de terrain de l’AS Roma pourrait finalement disponible à un montant moins élevé qu’initialement annoncé…

Pablo Longoria aurait déjà fait une offre de 7 et 8M€ refusée par l’AS Roma. Même si le milieu de terrain, qui n’entre pas dans les plans de José Mourinho, devrait bien quitter Rome cet été. Selon le Corriere dello Sport, l’AS Roma qui demandait un montant supérieur à 15M€ aurait revu ses exigences à la baisse. Le club italien serait prêt à laisser filer l’international français de 29 ans contre un chèque estimé à 11M€…

Selon le journaliste de Nicolò Schira l’OM serait bien intéressé par Veretout mais l’AS Monaco aussi…

Monaco vise aussi Veretout ?

« L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ont manifesté leur intérêt pour Jordan Veretout , qui quittera l’AS Roma en été. » Nicolò Schira – source : Twitter (25/03/2022)

Dans un entretien accordé à RMC en mai dernier, Jordan Veretout avait évoqué les différents postes qu’il a occupé au milieu de terrain…

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)