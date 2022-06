Mauvaise nouvelle pour Longoria, appel du pied de Sadio Mané, l’avenir de Saliba… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Mauvaise nouvelle pour Longoria, appel du pied de Sadio Mané, l’avenir de Saliba…

Mercato OM : Mauvaise nouvelle dans ce dossier de Longoria !

Pisté par Longoria pour remplacer Kamara, Romain Saiss devrait s’engager avec Besiktas selon les Lions de l’Atlas. Le milieu défensif aurait un accord verbal pour un contrat de 3 ans !

Avec le départ de Boubacar Kamara, Pablo Longoria va devoir lui trouver un remplaçant. Le président marseillais aurait coché plusieurs noms à ce poste dont Axel Witsel, Jordan Veretout ou encore Romain Saiss, une piste plus ancienne.

Accord pour un contrat de 3 ans pour Saiss

Le Marocain avait le profil parfait : pouvant évoluer aussi bien au milieu qu’en défense central, il était assez solide pour remplacer Kamara dans le système Sampaoli. Seulement voilà, selon les Lions de l’Atlas, Saiss ne viendra pas à l’OM.

Le joueur libre de tout contrat après son départ de Wolverhampton devrait s’engager avec Besiktas. Il aurait trouvé un accord verbal pour un contrat de 3 ans avec le club turc où évoluent les deux anciens marseillais Georges Kevin Nkoudou et Michy Batshuayi.

🔴Mercato: Accord entre Besiktas et Romain Saiss… pas encore signé mais accord verbal sur un contrat de 3ans! — Hakim (@Z_hakos) June 4, 2022

Saïss connait les deux postes de défenseur et milieu défensif

Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, nous avait proposé le joueur en janvier dernier dans le cadre d’un bon plan mercato. Maintenant, cette piste semble définitivement s’éteindre du côté de l’Olympique de Marseille… Mais Longoria multiplie les noms à ce poste comme aux autres pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli.

« Il a le profil pour remplacer Kamara, ça peut être une bonne idée. Car il connait les deux postes de défenseur et milieu défensif, il est très rapide pour son gabarit. Ça peut être pas mal pour palier au départ de Kamara qui se profile. Après est-ce que c’est pour ce poste là ou plutôt celui de Caleta Car. On peut se poser la question. » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (28/03/2022)

Mercato OM : Nouvel appel du pied de Sadio Mané à Longoria?

Auteur d’un triplé face au Bénin ce samedi soir, Sadio Mané a répondu aux questions des journalistes en zone mixte. Le Sénégalais a rappelé son attachement particulier à l’OM !

L’Olympique de Marseille est un club qui a de nombreux fans à travers le monde. Beaucoup de grands joueurs apprécient aussi le club et en sont supporters. Sadio Mané l’a explicité à plusieurs reprises dans les médias : il est supporter de l’OM et regarde les matchs !

Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Moi mon équipe c’est Marseille — Mané

Après un triplé face au Bénin avec le Sénégal, l’attaquant a répondu aux questions des journalistes en zone mixte. Evoquant son avenir, le joueur de Liverpool a affirmé qu’il n’était si supporter du Real Madrid ni du FC Barcelone mais de l’OM !

« Le Real Madrid ou le Barça ? Vous savez vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment, mais bon… (rires) Je dirais que les deux équipes ne sont pas mal. Mais moi je ne suis pas fan de ces équipes. Moi mon équipe c’est Marseille. Donc je dirais Marseille plutôt. » Sadio Mané – Source : Zone Mixte

Sadio Mané répond sur son mercato : « Mon équipe de cœur c’est Marseille »https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/OIsm5rK2FN — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 4, 2022

Mets de l’argent et je viens à l’OM ! – Sadio Mané

À l’issue de la finale de la CAN, le milieu de terrain de l’OM Pape Gueye a démarré un live sur son compte Instagram. Il en avait profité pour interpeller l’attaquant du Sénégal et de Liverpool, Sadio Mané. Lors du live, plusieurs supporters olympiens se sont réunis et lui ont demandé en nombre de rejoindre l’OM. Sadio Mané ne s’est pas montré défavorable et sa réaction a plu à nombreux d’entre eux.

« Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens! Il faut payer le transfert et je viens! » Sadio Mané – Source : Live Instagram de Pape Gueye (06/02/2022)

Haha Sadio Mané sur le live Insta de Pape Gueye : « Les marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens » #TeamOM pic.twitter.com/FhVeH60Ag0 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 6, 2022

Mané m’a dit qu’il regardait tous les matchs de l’OM — Dieng

Au cours d’un entretien accordé à Maritima, l’international Sénégalais Bamba Dieng a expliqué que l’attaquant de Liverpool Sadio Mané ne ratait pas un match de l’Olympique de Marseille son club de coeur…

« C’est un joueur exceptionnel. Sadio c’est quelqu’un qui travaille dur à l’entraînement et ça se voit sur ses matchs. C’est quelqu’un qui nous donne beaucoup de conseils aussi. A l’entraînement, sur les penalties, il m’appelle, me propose des idées. Il veut qu’on aille vers l’avant, qu’on progresse. Il aime beaucoup l’OM aussi. Il m’a dit qu’il regardait tous les matchs de l’OM. Dès qu’on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille. J’aimerais bien qu’un jour il nous rejoigne pour jouer ici ». Bamba Dieng – Source Maritima (09/03/2022)

Mercato OM : Saliba affiche son envie de revenir à Arsenal…

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le défenseur français William Saliba s’est exprimé sur son avenir. Il dit clairement vouloir faire son retour à Arsenal pour prouver sa qualité.

Auteur d’une très bonne saison avec l’Olympique de Marseille, William Saliba va devoir retourner à Arsenal, club à qui il appartient pour encore deux saison.

A Arsenal, j’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage — Saliba

L’international français avait affiché son envie de rester à Marseille afin de jouer la Ligue des Champions. Au micro de Téléfoot, il dit clairement qu’il souhaite prouver aux Gunners qu’il a la qualité pour évoluer dans cet effectif.

« S’il y avait un mot pour qualifier la saison? Surprenant.. ou magique. C’est ma première saison complète. J’avais à cœur de montrer qui je suis vraiment. C’est un bilan très positif et vraiment je suis très content de ma saison.J’appréhendais un peu parce que, voilà, Marseille quand tu as un œil de l’extérieur, tu dis : ‘Ah ouai, c’est bien, mais ça passe ou ça casse’ Et c’est pour ça que j’avais cette petite boule au ventre en me disant : ‘Là tu vas dans un club et faut pas rigoler, faut pas t’amuser, faut jouer à fond chaque match.’ C’est comme si j’étais resté au moins 2-3 ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l’OM, j’ai passé un grand cap dans ma carrière et c’est eux qui m’ont boosté (…) J’appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serais à la reprise avec Arsenal. J’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club. Mais ça ne dépend pas que de moi. Dans tous les cas, partir comme ça, ça serait dommage. » William Saliba – Source : Téléfoot (05/06/22)