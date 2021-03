Mauvaise nouvelle pour Nice avant d’affronter l’OM : un titulaire positif au Covid !

Pour la reception de l’OM ce samedi à 17h, le coach de l’OGC Nice va devoir faire avec plusieurs absences. Adrian Ursea était déjà privé de plusieurs joueurs importants, va devoir composer son onze de départ sans son défenseur central, William Saliba.

Jorge Sampaoli doit se passer des services de Boubacar Kamara (suspendu) mais aussi de Jordan Amavi et Valentin Rongier (blessés). Du côté niçois, il y a deux blessés de longue date : Dante et Jeff-Reine Adélaïde. De plus le coach niçois doit faire sans Hicham Boudaoui, victime d’une lésion au ménisque au début du mois. Par contre, Ursea voit revenir Youcef Atal et Rony Lopes. Sauf qu’un autre titulaire sera absent…

Saliba positif au Covid sera absent face à l’OM

Selon Nice-Matin, William Saliba a été testé positif au Covid-19 et devra donc respecter un isolement d’une dizaine de jours. L’ancien joueur de l’ASSE est un élément important en défense centrale. L’autre recrue hivernal, Jean-Clair Todibo, pourrait donc être associé à Flavius Daniliuc ou Robson Bambu. l’ex parisien Stanley Nsoki est une autre option.