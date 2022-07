Mbemba, la troisième recrue ! Un quatrième jeune talent débarque ? Et la piste Joaquín Piquerez… Les 3 infos OM de ce vendredi 15 juillet !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Mbemba sera la troisième recrue ! Nyakossi devrait être la 4ème recrue pour la réserve et Joaquín Piguerez, une nouvelle option à gauche !

Mercato OM : Mbemba, la troisième recrue !

Le défenseur du FC Porto Chancel Mbemba arrive à Marseille, une information que l’on peut confirmer.

Il y a quelques jours une rumeur disait que deux nouveaux défenseurs centraux arriveraient bientôt à Marseille, le jeune Roggerio Nyakossi devrait être le premier, Chancel Mbemba le suivant de près. Le défenseur expérimenté (27ans), était déjà sur les tablettes de l’OM depuis plusieurs semaines, il devrait donc rejoindre la Cannebière dans les prochaines heures. C’est Titi (c’est toi le boss) qui l’a fait savoir sur son compte Twitter. Nous pouvons vous confirmer cette arriver via un vol de Bruxelles.

Après les départs de Saliba, Kamara, et probablement ceux d’Alavaro et Caleta-Car, Longoria devait renforcer ce secteur, c’est chose faite donc avec les arrivées déjà effectuées de Samuel Gigot et Isaak Touré et celles attendues de Roggerio Nyakossi et Chancel Mbemba.

M’Memba Arrive a l’OM 💪💙 pic.twitter.com/cvLAHT0R8h — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 15, 2022

Olympique Marseille are set to sign Chancel Mbemba on a free transfer from Porto, done deal. Been told he will sign until June 2025 with OM. 🚨🔵 #OM Mbemba is set to undergo medical tests and then sign – first called by @Mode55489648. Official soon. #TeamOM pic.twitter.com/Y1Or19DNg4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

Mercato OM : Un quatrième jeune talent débarque ?

Si le mercato estival pour l’équipe première a du mal à se lancer, ce n’est pas le cas pour les jeunes talents. Après s’être offert 3 jeunes éléments, un 4e serait sur le point de s’engager avec l’OM…

Pour le moment, Pablo Longoria a recruté deux deux défenseurs centraux, Samuel Gigot et Isaak Touré ont d’ailleurs participé au premier match amical face à Marignane Gignac. En attendant d’autres renforts, c’est un jeune défenseur central qui est annoncé tout proche de Marseille. Selon l’Equipe, « les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le Servette pour le transfert du défenseur Roggerio Nyakossi (18 ans), qui va signer un contrat de cinq ans. Ce gaillard (1,94 m) est d’abord appelé à jouer avec la réserve. »

Roggerio Nyakossi devrait signer 5 ans

Pour rappel, l’OM a déjà officialisé les signature du jeune gardien Jelle Van Neck, du milieu de terrain Bartug Elmaz et de l’ailier François-Régis Mughe. Longoria est très actif sur le recrutement post-formation.

Une équipe réserve à reconstruire

A la dernière place du dernier exercice, synonyme de relégation, la réserve de l’OM a vécu une saison catastrophique. Catastrophe à laquelle on peut ajouter les départs de Nasser Larguet (directeur du centre de formation), et Jean-Claude Giuntini (directeur du groupe élite). Longoria a alors décidé de restructurer l’équipe B avec l’arrivée de Marco Otero du FC Valence, en tant que directeur de la formation et celle de Yann Daniélou comme directeur du centre de formation et coach de la réserve. Joel Van Neck pourrait lui gagner une place dans l’effectif professionnel avec le possible prêt de Simon Ngapandouetnbu en Ligue 2, et le départ de Steve Mandanda.

Mercato OM : L’Uruguayen Joaquín Piquerez, l’autre option à gauche ?

Après avoir recruté en défense centrale, Pablo Longoria semble décidé à faire venir des pistons. Clauss et Couto ont été évoqués côté droit, Tavarès et Rogério côté gauche. Mais un autre profil serait aussi suivi pour venir concurrencer Amavi…

En effet, selon le journaliste Marc Mechenoua, « le latéral gauche et international uruguayen Joaquin Piquerez fait l’objet d’un intérêt de l’Olympique de Marseille. D’autres formations européennes comme Tottenham et un autre club allemand apprécie le joueur qui évolue à Palmeiras (Brésil). » Le latéral de 23 ans est italo-uruguayen, il évolue à Palmeiras depuis 2021, il avait été recruté en provenance de Penarol pour plus de 3M€. Ce dernier dispose encore de 3 ans de contrat et donc de plusieurs possibilités en Europe…

Joaquin Piquerez, une autre option ?

Le latéral gauche et international uruguayen Joaquin Piquerez fait l’objet d’un intérêt de l’Olympique de Marseille. D’autres formations européennes comme Tottenham et un autre club allemand apprécie le joueur qui évolue à Palmeiras (Brésil). #MercatOM #TeamOM @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 15, 2022

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).