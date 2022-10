Mercato OM : « Il va te garantir cinq à six buts par saison, le luxe ! »

L’Olympique de Marseille a une nouvelle fois profondément remanié son équipe lors du dernier mercato estival. De nombreux joueurs sont venus renforcer l’équipe de Tudor, et certains se sont déjà imposés comme des patrons de ce nouvel OM.

Parmi les nombreuses recrues du mercato estival l’ancien défenseur du FC Porto Chancel Mbemba s’est rapidement et naturellement imposé comme l’un des cadres de l’équipe d’Igor Tudor. L’un de ses anciens coéquipiers du côté d’Anderlecht Guillaume Gillet n’est pas surpris de voir le défenseur central à ce niveau.

Un vrai soldat, tu peux compter sur lui à tout moment –Guillaume Gillet

« Chancel ne se pose pas mille questions. Le carton rouge à Tottenham (0-2, le 7 septembre) ne l’a pas fait tergiverser, il est fort mentalement, il sait pourquoi il est là. C’est un vrai soldat, tu peux compter sur lui à tout moment. Dans le un contre un, c’est une force de la nature, et il n’est pas dénué de qualité dans le jeu aérien même si c’est un axe de progression, encore. En plus de ses qualités physiques, il a surtout cette facilité à attaquer l’espace balle au pied et à casser des lignes. Cerise sur le gâteau, il va te garantir cinq à six buts par saison, le luxe ! » Guillaume Gillet – Source : L’Equipe

Il y a quelques semaine, Chancel Mbemba revenait sur son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille avec la perspective de jouer la Ligue des Champions cette saison.

« C’était le bon choix après Porto. C’est le club numéro un en France, je l’ai senti dès le premier match au Stade Vélodrome. Et il y a la Ligue des champions. Je suis un homme de défis et ici il y a une ambition. En travaillant, on va faire de belles choses ici. Et sentir les supporters, c’est très motivant. » Chancel Mbemba – Source : AFP (26/08/2022)

