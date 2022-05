McCourt l’affirme: « l’OM est de retour! »

L’Olympique de Marseille est de retour en Ligue des Champions ! Les Marseillais sont donc de retour sur le devant de la scène européenne, pour le plus grand plaisir de Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM a affiché toute sa joie hier soir après la rencontre au micro de Laurent Paganelli, sur Canal+.

Hier soir, Marseille était en feu. Le stade était en ébullition, supporters et joueurs criaient et pleuraient de joie au coup de sifflet final, après cette très belle victoire marseillaise face à Strasbourg sur le score de 4 à 0. Après le match, nous avons pu voir un Pablo Longoria en pleurs sur la pelouse, signe de l’immense fierté que les Marseillais ont connu hier soir.

C’est incroyable ! — Frank McCourt

Malgré les différentes rumeurs sur la vente du club, Frank McCourt était présent au stade Vélodrome hier soir avec sa famille. Très rare dans les médias, Frank McCourt a réagi à la qualification en Ligue des Champions juste après le match, sur la pelouse au micro de Canal+.

« C’est incroyable ! Jorge et Pablo ont travaillé ensemble toute la saison… Et voilà où on en est ! Je suis tellement content pour les supporters, ce sont les meilleurs, ils le méritent ! C’est une fin de saison magique ! OM IS BACK ! » Frank McCourt (21/05/2022)Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille s’est également exprimé dans les colonnes de La Provence.

« Je n’ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d’émotions. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d’une nouvelle page cette saison et ce qu’il a fait mérite le respect. Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c’est très important. Maintenant, nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des champions. » Frank McCourt (21/05/2022)