McCourt souhaite investir de nouveau dans l’OM !

Alors que les rumeurs de vente n’en finissent plus de circuler, le journal The Guardian révèle que Frank McCourt serait plus que jamais attaché au club et serait prêt à investir de nouveau dans celui-ci de manière massive.

Quel est vraiment le projet de Frank McCourt ? Celui-ci ne s’est plus du tout exprimé sur le sujet depuis de très long mois. Alors que l’OM disputait une demi-finale de Ligue Europa jeudi dernier au vélodrome l’homme d’affaire américain n’était même pas présent. Fallait-il y voir un signe de désintérêt pour le club marseillais ? Rien n’est moins sûr à en croire The Guardian. Le journal anglais publie ce lundi un article qui révèle que McCourt souhaite investir de nouveau dans le club, via sa société McCourt Global pour combler le fossé avec les géants d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne et à Paris.

« L’engagement de McCourt reste à long terme, il n’a pas l’intention de la vendre », peut on lire dans l’article consacré au club marseillais.

Nous devons être un club stable de Ligue des champions — Longoria

« Je pense que nous avons transformé beaucoup de choses et je suis fier de la façon dont nous avons développé la partie institutionnelle du club (…) Le potentiel de ce club est énorme, mais pour l’exploiter, nous devons être un club stable de Ligue des champions », déclare le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria dans ce même article.