Mercato OM : « il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille ! »

L’Olympique de Marseille va jouer sa saison ce jeudi en essayant de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta. Interrogé par le JDD, le défenseur de l’OM Jonathan Class a évoqué cette compétition ainsi que son avenir.

La saison de Jonathan Class n’a pas été un long fleuve tranquille. L’international français a même été publiquement critiqué par ses dirigeants en début d’année pour un manque d’investissement. Alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat à l’Olympique de Marseille en juin prochain, le latéral olympien a évoqué son avenir au cours d’un entretien accordé au JDD.

A lire aussi : Atalanta OM : Bonne nouvelle pour Jean Louis Gasset ?

« J’ai encore un an de contrat. A mon avis, il y a de fortes chances qu’on me renvoie à Marseille, à moins d’un été mouvementé. Mais ça, c’est encore loin. (…) « C’est la saison la plus dure et la plus passionnante à la fois. Les changements de coachs, les résultats qui ne suivent pas, forcément, c’est dur à vivre. Mais c’est un magnifique défi que de s’adapter et d’être performant dans ce contexte, » a ainsi déclaré Jonathan Clauss avant d’évoquer le parcours en Europa League :

Ce serait exceptionnel – Clauss

« On n’est pas au bout. Finir meilleur passeur de la compétition tout en la remportant, ça, ce serait une vraie fierté. J’ai envie de goûter à la joie des équipes qui gagnent des trophées. Celui-là serait exceptionnel. »

A lire aussi : Mercato : « Quel entraîneur va dire non à l’OM ? »