McCourt agacé par le mercato ? Trois absents côté marseillais… six à Strasbourg ? Villas-Boas veut garder Cuisance… Les 3 infos OM de ce jeudi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : McCourt surpris (et agacé) par le mercato estival, Strasbourg – OM : Deux absents côté marseillais, six en plus du coach du côté alsacien et Villas-Boas espère que sa direction fera un chèque entre « 10 et 18M€ » l’été prochain !

OM : MCCOURT SURPRIS (ET AGACÉ) PAR LE MERCATO ESTIVAL ?

Ou sont passés les moteurs de la saison dernière ? André Villas-Boas s’entête à faire jouer Payet, Sanson, Benedetto ou encore Rongier… mais ces joueurs ne sont clairement plus capables de porter l’OM et encore moins en Ligue des Champions. Une faillite des cadres qui ne peut pas uniquement s’expliquer par la préparation tronquée par le Coronavirus. Et si la bonne saison dernière était un leurre sur le niveau intrinsèque de certains éléments ?

Selon l’Equipe, le mercato estival olympien laisse perplexe à l’OM. Le quotidien sportif affirme que Villas-Boas s’interroge sur « l’absence d’offres concrètes de clubs huppés pour ses joueurs après une saison aboutie et une qualification en Ligue des champions. » Un constat qui serait partagé par Frank McCourt, l’homme d’affaires américain aurait à plusieurs reprise affiché son agacement concernant le faible nombre de ventes de joueurs cet été. Le niveau de l’effectif est clairement pointé du doigt aujourd’hui, même si certains joueurs comme Duje Caleta Car par exemple sont clairement en dessous de leurs capacités. Reste à savoir, si encore une fois le profil mental des joueurs correspond à l’exigence d’un club comme l’OM, surtout quand il dispute la Ligue des Champions…

STRASBOURG – OM : trois ABSENTS CÔTÉ MARSEILLAIS… SIX EN PLUS DU COACH DU CÔTÉ ALSACIEN ?

L’OM va devoir se relancer après la grosse claque reçue à Porto mardi. Les olympiens vont jouer vendredi soir face à un club en difficulté en ce début de saison, Strasbourg. André Villas-Boas va devoir bricoler une défense pour ce match car Hiroki Sakai et Alvaro sont suspendus pour cette rencontre. De même pour Nemanja Radonjic touché à une cuisse lors du déplacement à Porto. Du côté de Strasbourg, la situation est plus compliquée…

C’est un Strasbourg diminué qui va recevoir l’OM demain soir. En effet, le buteur Ludovic Ajorque est lui aussi suspendu pour cette rencontre. Une absence qui s’ajoute à une liste de plusieurs joueurs blessés : Lebo Mothiba (genou), Idriss Saadi (adducteurs), Matz Sels (tendon d’Achille) et Mahamé Siby (cuisse). De plus, le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou a été testé positif au Coronavirus et sera donc absent tout comme son coach Thierry Laurey. Le technicien aurait encore une petite chance d’être présent à la Meinau après une période de confinement à condition que son dernier test soit négatif…

MERCATO OM : VILLAS-BOAS ESPÈRE QUE SA DIRECTION FERA UN CHÈQUE ENTRE « 10 ET 18M€ » L’ÉTÉ PROCHAIN !

Michael Cuisance n’a débuté qu’un match sur les trois de Ligue des Champions. Pour autant, AVB semble conquis par le niveau de jeu de son milieu de terrain et espère que l’option d’achat de son prêt sera levé en fin de saison… « Je suis content de lui. J’explique mes décisions. Toujours. Quand un joueur ne joue pas, je lui dis pourquoi il ne joue pas. Je lui ai dit pourquoi il n’a pas joué à Porto, car il était déçu. Il va jouer contre Strasbourg. Ses prestations sont excellentes. J’espère qu’on pourra actionner l’option d’achat ».

Le directeur sportif avait donné une fourchette du montant de cette option d’achat lors de la présentation du milieu de terrain prêté par le Bayern Munich…

« Je ne parle pas de chiffres, comme je vous l’avais déjà expliqué lors de la présentation de Luis Henrique. L’option d’achat est entre 10 et 18. C’est plus de 10 et moins de 18 millions d’euros ».

