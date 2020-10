OM : Villas-Boas obligé de bricoler une défense face à Strasbourg !

L’OM ne va pas jouer ce weekend, car le match face au RC Lens a été reporté à cause de nombreux cas de Covid dans l’effectif sang et or. Le report de cette rencontre entraine à une conséquence directe sur la rencontre de la semaine prochaine face à Strasbourg…

Hiroki Sakai a reçu 3 cartons jaunes sur les 10 dernières rencontres, il devait être suspendu pour cette rencontre face à Lens, il le sera face à Strasbourg et rejoint donc Alvaro Gonzalez déjà suspendu pour ce déplacement. André Villas-Boas va devoir donc recomposer sa défense pour cette rencontre en Alsace. Leonardo Balerdi devrait remplacer Alvaro en défense centrale, pour le côté droit, Hiroki Sakai devrait être suppléé par son compatriote Yuto Nagatomo…

Voilà à quoi pourrait ressembler la défense de l’OM face à Strasbourg :

Mandanda

Nagato Balerdi Caleta-Car Amavi

@hi04ro30ki et @AlvaroGonzalez_ rateront #RCSAOM

Sakai était initialement suspendu contre Lens. Ce match étant reporté, sa suspension sera effective pour le déplacement à Strasbourg le vendredi 6 nov. pic.twitter.com/XqByPTHyn7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 30, 2020

Les matches de l’OM en novembre

