OM : Ces quatre joueurs que Pierre Ménès veut sortir directement du onze !

L’OM devait faire un résultat à Porto, les hommes de Villas-Boas repartent à Marseille avec 3 buts encaissés et une nouvelle large défaite. Pierre Ménès estime qu’il faut changer plusieurs éléments de ce onze…

Sur son blog, le consultant de Canal+ pointe du le niveau de plusieurs joueurs. Ménès estime qu’André Villas-Boas doit s’imposer et sortir des joueurs comme Payet ou Bendetto.

Il va falloir que Villas-Boas porte un peu ses bijoux de famille, parce qu’il y a des solutions — Ménès

« Ce maillot bleu marine de l’OM est absolument somptueux. Malheureusement, les joueurs qui le portaient hier soir à Porto ne lui ont pas fait honneur. Même si je n’attendais pas grand chose des Marseillais, je reste absolument pantois devant la pauvreté de leur prestation au Stade du Dragon. (…) Dans cette équipe marseillaise, il y a trop de joueurs qui étaient bons l’année dernière qui sont cette saison hors de forme et loin de leur niveau. Sakai, Sanson, Payet, Benedetto… Ceux-là ne peuvent plus jouer. Ne doivent plus jouer. Il va falloir que Villas-Boas porte un peu ses bijoux de famille, parce qu’il y a des solutions. (…) Ce que j’ai vu hier soir est indigne de la Ligue des Champions et surtout indigne de l’Olympique de Marseille et de la grandeur de ce club. Et je pense que, pour le coup, le huis-clos et le confinement sont une bonne nouvelle pour les joueurs, parce que je n’ose pas imaginer ce qui se passerait s’il y avait du monde au Vélodrome ou le comité d’accueil à la Commanderie voire à Marignane… » Pierre Ménès – source : Canal+ (03/11/2020)