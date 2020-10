Ménès flingue Villas-Boas et vise deux joueurs en particulier…

L’OM a perdu son premier match de Ligue des Champons face à l’Olympiakos. André Villas-Boas est resté fidèle à ses principe de jeu défensif et a été puni en fin de rencontre…

Sur son blog, Pierre Ménès a pointé du doigt la frilosité du coach marseillais. Il souligne aussi le manque de forme de Payet et l’absence chronique de Benedetto dans le jeu olympien.

A lire : OLYMPIAKOS – OM // LES NOTES DE FCM : MANDANDA, MEILLEUR MARSEILLAIS POUR LA ÉNIÈME FOIS CETTE SAISON…

Benedetto, c’est Fantomas depuis des semaines pour ne pas dire des mois — Ménès

« Depuis qu’André Villas-Boas est arrivé à l’OM, on connaît la base du « jeu » olympien : être solide derrière et utiliser les espaces pour contrer. Ce qui explique que cette équipe a de meilleurs résultats à l’extérieur qu’à domicile. Le problème hier soir, c’est que Marseille n’a même pas essayé de marquer des buts. (…) Thauvin a eu des miettes et Payet est totalement hors du coup physiquement. Quant à Benedetto, c’est Fantomas depuis des semaines pour ne pas dire des mois. Le seul à avoir surnagé dans cette équipe, c’est le jeune Gueye que j’ai trouvé intéressant, surtout lors d’une première période équilibrée car l’Olympiakos n’avait pas beaucoup plus envie de jouer que l’OM. »

Pierre Ménès – source : Canal+ (21/10/2020)