Ménès optimiste pour l’OM dans les deux compétitions !

Dans son émission Pierrot Le Foot sur YouTube, Pierre Ménès a débriefé la victoire (0-1) et la qualification de l’OM sur la pelouse du PAOK Salonique hier soir pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Le match a été compliqué pour le club phocéen qui doit sa victoire à Dimitri Payet encore une fois buteur et surtout à un grand Steve Mandanda décisif avec de nombreuses parades. Pierre Ménès a été élogieux concernant la performance du champion du monde et sur les récents choix de Sampaoli, selon lui l’OM doit aller chercher ce trophée.

L’ambiance était incroyable, mais l’ambiance c’est bien, le niveau de jeu sur le terrain c’est mieux. Le PAOK a eu des occasions mais sont tombés sur un grand Mandanda qui prouve qu’il a largement sa place dans cette équipe et renforcent ceux qui pouvaient penser que c’était une injustice qu’il ait perdu sa place sans réelles explications, ce soir, c’était la confirmation, il a été brillant. Après ce genre de match, l’OM se doit d’aller au bout de cette compétition. Pierre Ménès – Source Emission Pierrot Le Foot (14/04/2022)

Sampaoli a trouvé sa formule – Ménès

Longtemps décrié sur sa gestion de l’effectif et sur des choix de composition parfois incompris durant une grande partie de la saison, Sampaoli semble avoir changé d’approche, beaucoup moins de changements tardifs, un peu plus de turnover quand il le faut. Pierre Ménès donne son avis sur le renouveau tactique du coach argentin lors de cette fin de saison et se projette sur le Classique PSG-OM de dimanche soir.

Sampaoli a trouvé sa formule, on voit qu’il y a moins de tripatouillage au niveau des joueurs en comparaison à ce qu’il faisait au début de la saison. On savait que c’était une semaine compliquée qui attendait l’OM avec ce déplacement en Grèce et celui de dimanche au Parc (pour y affronter le PSG). Je pense que l’OM a les moyens de faire un très bon résultat là-bas mais ça dépendra aussi du rendement du PSG, mais c’est sur qu’un affrontement entre l’OM deuxième, qui réalise une belle saison et le PSG leader, ça fait envie. » Pierre Ménès – Source Emission Pierrot Le Foot (14/04/2022)

L’OM a donc battu le PAOK Salonique (0-1) et file en demi-finale où il affrontera le Feyenoord Rotterdam tombeur du Slavia Prague (1-3), match aller au Pays-Bas le 28 avril, match retour au Vélodrome le 5 mai. De l’autre côté, l’AS Roma s’est largement imposé à domicile face à Bodo-Glimt (4-0) et affrontera Leicester qui s’est qualifié au dépend des hollandais du PSV Eindoven (1-2).

A LIRE AUSSI : Riolo voit une fin de saison canon pour les marseillais mais prévient l’OM