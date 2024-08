Florent Gautreau, Walid Acherchour et Gilbert Brisbois ont discuté des lofts en période de transfert, sur le plateau de l’After Foot (RMC), hier soir. Ils ont évoqué les points positifs et négatifs de ce placement des joueurs en marge de l’effectif.

Après que certains joueurs de l’Olympique de Marseille ont été placés dans le loft (Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot), les journalistes de l’After Foot ont échangé à propos de ces structures.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria avait un accord avec ces joueurs !

« C’est arrivé plusieurs fois qu’un joueur devienne titulaire en sortant du loft »

Flaurent Gautreau, journaliste RMC Sport, commence par dédramatiser l’existence des lofts pendant les mercatos. « J’entends des gens qui s’offusquent qu’on mette les joueurs dans des lofts, alors que ça existe depuis quelques années déjà », s’étonne-t-il. « Que les joueurs n’acceptent pas les offres qu’ils ne veulent pas, c’est tout à fait normal [..] C’est normal aussi, je me mets du côté du club, que tu dises clairement et fermement ce que tu veux en mettant une forme de pression. Par contre, s’il y a vraiment un problème dans le droit du travail ou que les gars sont lésés dans leur façon d’exercer leur métier, il faut le dire et le sanctionner. »

Florent Gautreau insiste aussi sur le fait que le loft n’est pas une fin en soi. « C’est arrivé plusieurs fois qu’un joueur devienne titulaire en sortant du loft », rappelle-t-il.

« Le loft c’est une sorte de poker menteur »

Walid Acherchour compare les lofts à un jeu de bluff. « Le loft ça existe depuis la nuit des temps, il y en a partout, pas qu’à l’OM […] Le loft c’est une sorte de poker menteur entre un joueur et son club pour trouver une solution », affirme l’éditorialiste de l’After Foot.

Il poursuit en précisant que le choix de mettre un joueur à l’écart n’est pas toujours fait par les dirigeants. « On parle de la direction mais parfois la décision vient aussi du coach. Si l’entraîneur ne veut pas d’un joueur, il finira dans le loft », explique Walid Acherchour.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : ça se confirme pour la priorité de Benatia au poste d’avant centre ! (les dernière infos)