Acherchour déjà fan du cet OM version De Zerbi !

Walid Acherchour a donné son avis concernant l’Olympique de Marseille sur le plateau de l’After Foot, hier soir. Il a notamment parlé du match OM-Brest et de Roberto De Zerbi, dont il est fan.

Les olympiens se sont hissés en tête du classement de Ligue 1, après leur victoire face au Stade Brestois (1-5), samedi dernier. Leurs performances contrastent par rapport à la saison précédente. Serait-ce l’effet De Zerbi ? Walid Acherchour est déjà impatient de revoir l’OM.

Acherchour : « J’ai envie de revoir cette équipe marseillaise »

« J’ai envie de revoir cette équipe marseillaise très rapidement », avoue-t-il. « Le match de dimanche contre Reims, au Vélodrome, va être très intéressant, parce qu’on a eu plein de promesses sur ce premier match. »

Il poursuit en exposant son point de vue sur la rencontre entre le club des Bouches-du-Rhône et le Stade Brestois, samedi dernier. « C’était un match bizarre parce que pendant la première mi-temps, les deux équipes font jeu égal. L’OM a une énorme efficacité dans les deux surfaces de réparation, avec Greenwood qui a été énorme sur ce match. Je trouve que même avec ces imperfections, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi nous a montré des perspectives hyper intéressantes. »

Acherchour : « Je suis un grand fan de Roberto De Zerbi »

Walid Acherchour ne cache pas son admiration pour Roberto De Zerbi : « On le décrit souvent comme un entraîneur qui prône uniquement la possession, mais à Brighton, c’est aussi un coach qui essayait d’aspirer ses adversaires pour provoquer des situations de contre, comme ça a été le cas sur certaines actions et certains buts de l’Olympique de Marseille », explique l’éditorialiste de l’After Foot. « Je ne suis pas surpris. Je suis un grand fan de Roberto De Zerbi et de ce qu’il a mis en place à Sassuolo et à Brighton. Mais j’ai envie de revoir, vraiment rapidement, cette équipe se mettre en place parce qu’il y a un potentiel immense. »

