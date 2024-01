Mercato : Ancienne cible de l’OM, selon Fabrizio Romano Almada pourrait débarquer en Europe

Ancienne cible de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, Thiago Almada brille à Atlanta en MLS. Le milieu offensif pourrait quitter les USA et débarquer en Europe et plus précisément en Liga…

En effet, selon le journaliste Fabrizio Romano, « Thiago Almada est l’un des principaux noms de la liste de l’Atlético Madrid au cas où Ángel Correa quitterait le club. Al Ittihad se rapprochera de l’Atléti pour Correa et Thiago Almada a toujours été apprécié par l’Atléti. Son nom figure en bonne place sur la liste du club. »

