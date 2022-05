Mercato : Aston Villa annonce l’arrivée de Kamara !

Aston Villa annonce la signature de Boubacar Kamara. Le désormais ancien joueur de l’OM a paraphé un contrat de 5 ans jusqu’en juin 2027. Kamara, qui s’est engagé de manière libre de tout contrat, va découvrir la Premier League à 22 ans. Après une saison plus que réussie, celui qui a fêté sa première convocation en Equipe de France quitte son club formateur a grandement participé à la deuxième place de l’OM.

Auteur de 4 buts en 170 matchs depuis 2016, Kamara s’est affirmé petit à petit comme une référence à son poste en Ligue 1. l’un des jeunes joueurs les plus demandés du football européen. Il a joué un rôle clé dans la campagne de Ligue 1 de cette saison pour le club lorsqu’ils étaient finalistes et dans une course réussie aux demi-finales de la Ligue Europa.

Dimanche matin, au lendemain de la victoire 4-0 contre Strasbourg et de la fin du championnat, Boubacar Kamara a annoncé son départ de l’OM sans annoncer le nom de son futur club. Le doute est désormais levé.

J’ai pris la décision de ne pas prolonger, de quitter l’OM à l’issue de cette saison. Je pense que c’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. Passer la barre des 170 matchs à l’OM, c’est une fierté pour moi. Personne n’y aurait cru, mais j’ai fini par bousculer la hiérarchie pour m’imposer dans cette équipe. J’ai envie d’évoluer. De découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat et un nouveau pays. J’ai déjà choisi mon futur club mais » Boubacar Kamara – Source : Téléfoot (22/05/2022)

Pisté notamment par l’Atlético Madrid, Kamara justifie son choix de rejoindre Aston Villa.

Quand j’ai rencontré Steven, Christian et Johan chez moi, j’ai su qu’Aston Villa était pour moi. Leur ambition et leur détermination à réussir correspondent aux miennes. J’ai hâte que la pré-saison commence » – Boubacar Kamara (23/05/2022) – Source : avfc.co.uk

En marge de l’officialisation de la signature de Boubacar Kamara, Steven Gerrard, le manager d’Aston Villa, qui était présent au Vélodrome pour superviser le minot marseillais, se réjouit de l’arrivée du jeune milieu défensif.

« Je suis ravi que nous ayons pu attirer l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Nous avons un plan très clair pour renforcer notre équipe et Bouba en est un élément important » – Steven Gerrard (23/05/2022) – Source : avfc.co.uk

Si la signature de Boubacar Kamara à Aston Villa est actée, l’OM devra se démener lors du mercato estival pour remplacer une pièce maîtresse de son équipe.

