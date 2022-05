Mercato OM : Que faire pour l’après Kamara ?

Après sa victoire contre Strasbourg (4-0) lors du dernier match de championnat, l’OM termine deuxième et jouera pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Après le bonheur de cette soirée de samedi, les supporters ont appris hier le départ de Boubacar Kamara, il n’y avait plus de doutes mais c’est désormais officiel. Libre de tout contrat, le minot s’est engagé à Aston Villa pour un contrat longue durée. Selon l’Equipe, Pablo Longoria travaille déjà sur son remplaçant et sur un autre joueur au milieu de terrain pour anticiper une possible suspension de Pape Gueye suivi d’une interdiction de recrutement et le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) examinera le dossier et donnera sa décision bientôt.

La fin de la saison touche à sa fin, l’Olympique de Marseille a rempli son objectif principal qui est de jouer la prochaine Ligue des Champions. Les tractations peuvent désormais recommencer en coulisses, plusieurs départs sont à prévoir côté OM notamment celui de Kamara qui arrive en fin de contrat et qui avait décidé de ne pas prolonger son aventure marseillaise. Pablo Longoria se serait déjà mis au travail pour lui trouver un remplaçant mais ce qui préoccupe le président marseillais est le cas Gueye et la suspension qu’il avait réussi avec son ancien club de Watford qui pourrait entraîner sa suspension et une interdiction de recrutement qui pourrait mettre à mal l’équilibre de l’effectif.

Kamara, dans une nouvelle tendance ?

Depuis quelques années, beaucoup de joueurs prennent la décision de ne pas prolonger leur contrat et quittent leur club de manière libre. C’est le cas cette saison de Boubacar Kamara, 22 ans, qui va quitter l’OM après quatre saisons en professionnel. A l’OM, ce phénomène s’est déroulé à plusieurs reprises, Gignac, Nkoulou et surtout André Ayew, formé à Marseille, notamment sont partis libre sans laisser au club une indemnité de transfert.

Dans un entretien accordé à l’Equipe, l’ancien entraîneur de l’OM Rudi Garcia donne son ressenti sur cette nouvelle tendance des joueurs formés au club qui décident de ne pas prolonger et notamment la dureté du dossier Kamara depuis tout jeune.

« À ses débuts, ce n’était déjà pas gagné de le garder. On avait dû batailler pour son premier contrat pro. Le marché est comme ça désormais. Aujourd’hui, on a du mal à convaincre les joueurs de rester dans leur club formateur parce qu’il y a beaucoup de sollicitations étrangères, très tôt. Il y a tellement de choix que les jeunes ont le cœur qui balance entre rester dans leur cocon ou tenter leur chance ailleurs. J’avais été confronté à cette situation à Lyon, également, avec Pierre Kalulu qui avait finalement choisi de partir à l’AC Milan. Il est sur le point de devenir champion d’Italie. » Rudi Garcia – Source : L’Equipe (21/05/22)

Quelles alternatives pour l’après Kamara ?

Pablo Longoria n’a pas attendu la fin de la saison pour commencer à travailler sur l’effectif. Alors que le départ de Kamara ne faisait plus aucun doute, le président de l’OM et Jorge Sampaoli ont coché certains noms qui pourraient venir pallier cette situation et anticiper une éventuelle interdiction de recrutement. Les noms de Danilo, le milieu de terrain défensif brésilien qui évolue à Palmeiras, l’international français de l’AS Rome Jordan Veretout où encore comme l’été dernier, l’international ivoirien du RC Lens Seko Fofana. Des alternatives de choix qui pourraient faire grand bien à l’OM pour qui le départ de Kamara laissera un énorme vide.

Un vide qu’il faudra combler avec la venue d’un joueur de qualité et expérimenté. Le nom de Tiémoué Bakayoko a aussi circulé du côté de la Canebière. Jouant très peu à l’AC Milan et bénéficiant d’une très bonne connaissance de la Ligue 1 et du haut niveau, l’ancien joueur de Monaco a tout de la bonne affaire c’est en tout cas ce que pense notre consultant Jean-Charles De Bono.

« Bakayoko j’aime beaucoup, c’est un joueur d’impact, il a une grosse présence. Si Kamara part c’est une bonne acquisition, il a besoin de se relancer (…) Si il vient à l’Olympique de Marseille, il aura pas de difficultés à s’adapter, il connait la Ligue 1, il viendrait dans un club qui joue la Ligue des Champions, pour remplacer Kamara ça serait parfait. Athlétiquement, techniquement c’est beau, il a du vécu dans les gros clubs que ce soit Chelsea ou le Milan AC donc aujourd’hui, il a cette expérience et cette envie de vouloir jouer parce qu’il est passé par 2 gros clubs où il s’est pas véritablement imposé donc une nouvelle fois si il arrive à s’imposer à Marseille, il retrouvera la lumière » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club Marseille (21/04/2022)

L’Olympique de Marseille et Pablo Longoria aura tout l’été pour trouver le remplaçant de Kamara et sera fixé sur son sort concernant l’interdiction de recrutement. Avec cette très bonne saison et sa qualification en Ligue des Champions devra constituer une belle équipe pour accrocher une nouvelle qualification en C1 l’année prochaine et faire un parcours honorable lors des phases de groupes.

