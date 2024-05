Mercato : bonne nouvelle, il va quitter l’OM !

L’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement sur la pelouse de l’Atalanta Bergame ce jeudi lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa. Prêté par l’Inter Milan cette saison, Joaquin Correa va définitivement quitter le club phocéen cet été. L’international argentin n’a jamais su s’imposer sous le maillot olympien.

L’OM s’est fait corriger par l’Atalanta Bergame ce jeudi (3-0) en demi-finale de Ligue Europa. Arrivé en prêt en provenance de l’Inter Milan, Joaquin Correa va quitter le club olympien à la fin de la saison. Avec seulement 19 petits bouts de matchs toutes compétitions confondues et aucun but inscrit, l’Argentin ne laissera pas un souvenir impérissable à Marseille.

⚫️🔵🇦🇷 Joaquin Correa returns to Inter at the end of the season as €10m obligation-to-buy clause was only valid in case OM qualified to Champions League 2024/25.

After tonight’s result, Olympique Marseille are out and Correa will return to Inter. pic.twitter.com/MmcDEqp24U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024