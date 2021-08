Mercato : Bonne nouvelle pour l’OM dans le dossier Wass, mais…

Bonne nouvelle pour l’OM dans le dossier Daniel Wass ! Après avoir vu ses deux offres refusées, l’OM ne lâcherait pas le Danois. De plus, Valence aurait revu ses exigences à la baisse pour céder son joueur cet été. Toutefois, le joueur ne semblerait plus si convaincu à l’idée de partir…

Du nouveau pour Daniel Wass. Toujours sans latéral droit dans l’effectif, l’OM est intéressé par le latéral droit danois depuis plusieurs semaines. À tel point que Pablo Longoria a déjà formulé deux offres à Valence pour tenter de s’attacher ses services. À un an de la fin de son contrat, Daniel Wass avait dernièrement fait savoir à ses dirigeants qu’il voulait partir et qu’il ne serait pas insensible à l’offre de l’OM. Mais ces derniers jours, les dirigeants de Valence avaient fait savoir qu’ils ne se sépareraient pas de Daniel Wass pour un montant inférieur à 6 millions d’euros. Même s’il n’a jamais caché son intérêt pour le joueur, Pablo Longoria ne pouvait pas s’aligner sur le montant demandé par ses homologues espagnols.

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Aujourd’hui, Las Provincias nous apprend que Valence aurait revu ses exigences à la baisse pour Daniel Wass. En effet, les dirigeants du club pourraient désormais se contenter d’une offre de 2 millions d’euros pour se séparer du Danois. Un montant plus abordable pour Pablo Longoria. Pour rappel, la dernière offre du président marseillais était située autour d’1,5 millions d’euros. Les négociations pourraient donc finir par aboutir à un accord.

Daniel Wass a changé d’avis ?

Toutefois, un nouveau problème pourrait venir s’immiscer dans les négociations. À en croire les informations de Cadena COPE, Daniel Wass ne serait désormais plus convaincu de quitter Valence cet été. Alors qu’il était prêt à tout pour partir, le Danois aurait été convaincu par son entraîneur Pepe Bordalas de rester. En effet, le technicien de Valence compte sur lui cette saison et lui a fait savoir. Un argument qui aurait fait changer d’avis Daniel Wass. Reste à savoir comment Pablo Longoria va gérer la situation…