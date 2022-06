Mercato : Bordeaux en L2… des affaires à saisir par l’OM ?

Club historique de ligue 1, les Girondins de Bordeaux vont faire leur retour en deuxième division. Une terrible désillusion pour tous les supporters bordelais mais qui pourrait profiter aux autres. Détenteurs de certains éléments très talentueux, le FCGB pourrait subir une saignée de ses meilleurs éléments. À FCM, on fait un petit tour d’horizon des joueurs susceptibles de constituer des bons coups pour l’OM.

C’est un véritable coup de tonnerre pour la Ligue 1. 2 des clubs les plus historiques et couronnés de succès en France, l’ASSE et les Girondins de Bordeaux vont descendre en Ligue 2 BKT après des saisons catastrophiques. Repris par l’homme d’affaire Gérard Lopez l’été dernier, le champion de France 2009 a vécu une saison très compliquée marquée par des guerres internes et des choix sportifs douteux. Malgré cette saison catastrophique, certains joueurs se sont distingués dans la marasme et pourraient être tentés d’aller voir ailleurs, surtout si les propositions affluent.

Oudin et Ahmedhodzic bonnes idées ? Mara, Hwuang déjà pistés …

À Bordeaux cette saison, il a été très difficile pour les joueurs de se mettre en évidence et se démarquer individuellement. Malgré une saison peu prolifique en points et un collectif pas toujours efficace, certains éléments ont su se distinguer. Parmi eux, on retrouve par exemple Rémi Oudin. L’ailier droit, ancien pensionnaire du Stade de Reims réalise une deuxième saison girondine très remarquée (4 buts et 5 passes décisives). Le joueur de 25 est un ailier moderne qui a une qualité de projection et de percussion très intéressante. L’attaquant des Girondins qui possède un contrat jusqu’en 2024 ne devrait être retenu en cas de belle offre surtout vu la situation financière du club. Transfermarket l’estime à 5 millions d’euros.

Cas similaire pour Anel Ahmedhodzic Le défenseur central sort d’une saison solide malgré une défense girondine à l’agonie. Le défenseur bosnien de 23 ans est dans une situation contractuelle particulière. Arrivé en prêt de Malmo, il devrait repartir dans son club, son option d’achat a peu de chance d’être levé. Il est estimé à 6 millions d’euros

Pour Ui-Jo Hwang, la donne est un peu différente. L’attaquant a réalisé un nouvel exercice plein (11 buts, 2 passes décisives) et cela serait étonnant que les Girondins arrivent à le retenir pour jouer la montée en Ligue 1. Déjà annoncé dans le viseur de Longoria l’été dernier, apprécié par Jorge Sampaoli, l’attaquant polyvalent pourrait cette fois voir une nouvelle opportunité de débarquer sur la Canebière. À un an de la fin de son contrat, c’est le moment pour Bordeaux de récupérer une belle somme pour lui, Transfermarket l’estime à 7 millions.

La donne est encore plus marquée pour Sékou Mara. Le jeune avant-centre est la révélation des Girondins et son départ semble également acté. Comme révélé par l’ensemble des médias, l’OM est très intéressé par son cas et pourrait passer à l’action rapidement pour le récupérer. Le joueur de 19 ans possède un contrat long (jusqu’en 2025) mais une offre supérieur à 5 millions pourrait faire céder le club de Gérard Lopez.

