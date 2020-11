Mercato : Ce prospect très attractif vers Milan plutôt que l’OM ?

Mohamed Simakan a souvent été annoncé à l’Olympique de Marseille ces derniers mois. André Villas-Boas avait d’ailleurs reconnu qu’il faisait partie des joueurs suivis par le club cet été. Le Marseillais de naissance possède cependant d’autres prétendants…

Dans l’après-midi, c’est tout d’abord le directeur sportif du Milan, le grand Paolo Maldini, qui a confirmé un intérêt certain pour le joueur.

On a discuté avec ses agents et avec lui

« On a discuté avec ses agents et avec lui. Mais également avec d’autres joueurs de Ligue 1. Ce que l’on voit, c’est que la Ligue 1 n’est pas un championnat très tactique. Par conséquent, les joueurs développent une grande force dans le un contre un, tant en défense qu’en attaque. Notre idée est de recruter des joueurs avec peu d’expérience tactique, mais forts physiquement et bons dans les duels. C’est le cas pour Simakan et pour d’autres. » Paolo Maldini – Source : La Chaîne Téléfoot

⚽️ #CULTUREFOOT [EXCLU] 🔴 @SimakanMohamed dans le viseur de Paolo #Maldini et de l’@acmilan ! 🧐 Avant @RCSA vs @staderennais, le directeur technique du club lombard est revenu sur les qualités du défenseur central strasbourgeois #TelefootLaChaine pic.twitter.com/dKzI59AbbR — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) November 27, 2020

C’est ensuite Mohamed Simakan qui a réagi de manière très positive à ses propos au micro de la même chaîne.

« C’est assez flatteur. C’est très gentil de sa part. Maldini a eu une grande carrière, c’est le meilleur défenseur de l’histoire. Je le remercie pour ça, et on va essayer de montrer tout ce qu’on peut faire par la suite. Il faut donner raison à ceux qui croient en moi. Aujourd’hui, je suis à Strasbourg. On verra pour la suite. » Mohamed Simakan – Source : La Chaîne Téléfoot