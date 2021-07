Prêté au Hertha Berlin en seconde partie de saison dernière, Nemanja Radonjic ne devrait pas être conservé par le club allemand. Une écurie portugaise serait intéressée par son profil, une première offre aurait même été transmise !

Recruté sous l’ère Rudi Garcia, Nemanja Radonjic aura réussi quelques mois lors de la saison 2019/2020 avec André Villas-Boas. Le coach portugais a pu profiter du Serbe en tant que super sub. L’ailier gauche lui a sauvé quelques matchs, notamment celui face à Brest au Vélodrome.

La seconde saison avec AVB a été plus compliquée pour Radonjic : peu de temps de jeu et moins d’impact lors de ses entrées. L’international serbe a donc été prêté au Hertha Berlin pour terminer la saison et engranger du temps de jeu.

L’OM demande 10M€

Il lui aura fallu quelques matchs avant de vraiment s’acclimater à la Bundesliga et montrer ce qu’il sait faire. Malheureusement, cela n’a pas suffit pour que le club allemand aligne les 12 millions d’euros de l’option d’achat.

A LIRE : Mercato OM : Et maintenant, Longoria vise une pépite portugaise ?

En revanche, au Portugal, Benfica aurait coché son nom. En effet, selon le média Record, les Portugais ont proposé 7 millions d’euros pour le Serbe, une offre insuffisante pour le board olympien qui en réclame 10. Son agent, a confirmé que cette piste serait vu d’un bon oeil pour son client, et que d’autres écuries en Serie A et Bundesliga seraient intéressées.

L’agent de Radonjic (Record) : « Il voit cette possibilité d’un très bon œil. Pour lui, le Benfica est un club de top. » Il explique que « plusieurs clubs de Bundesliga et Serie A sont intéressés » par le joueur de l’OM.

Selon Record, l’OM demande 10M€ et le SLB en offre 7M€. — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) July 6, 2021

C’EST UN JEUNE QUI A BESOIN D’ÊTRE EN CONFIANCE — STOJKOVIC

Dans un entretien accordé à La Provence, le sélectionneur de la Serbie s’etait exprimé au sujet de l’ailier toujours sous contrat avec l’OM. Selon lui, il ne lui manque qu’un coach qui lui fait confiance !

A LIRE : Mercato OM : Radonjic a tranché !

« Il a été l’homme-clé de notre deuxième période face au Portugal, son entrée a été décisive. Par sa vitesse incroyable, il a tué le Portugal et tout changé, le jeu, le résultat. C’est un jeune qui a besoin d’être en confiance. À l’entraîneur de la lui donne » Dragan Stojkovic – Source : La Provence