Mercato : Ces deux conditions pour que l’OM récupère un minimum de 13M€ pour Guendouzi !

Igor Tudor et Mattéo Guendouzi se sont retrouvés à la Lazio, les anciens de l’OM ont eu des frictions mais tout semble être aplani. Le milieu de terrain devrait devenir définitivement un joueur de la Lazio en fin de saison.

Pour rappel, Matteo Guendouzi est prêté cette saison par l’OM à la Lazio, une option d’achat soumise à condition a été inséré dans le deal. Selon RMC, le milieu de terrain sera difinitvement un joueur de la Lazio si une des deux conditions est atteinte. « Soit la Lazio finit dans les dix premiers de Serie A. Pour le moment la Lazio est 7e de son championnat avec 9 points d’avance sur Monza, 11e. A cinq journées de la fin, le club entraîné par Igor Tudor a donc de grandes chances terminer dans les dix premiers. L’autre condition serait que la Lazio gagne la Coupe d’Italie et se qualifie donc pour une compétition européenne. La Lazio est mal embarquée mais encore en course pour ce trophée: demi-finale retour ce mardi à Rome face à la Juventus, après la défaite de l’aller à Turin (2-0). »

Finir dans les 10 premiers ou être européen via la Coupe d’Italie

Il y a quand même de fortes chances de voir la Lazio terminer dans les 10 premiers alors qu’il reste 5 matches de Serie A et donc faire un chèque de 13 millions d’euros à l’OM. A ce montant il faudra aussi rajouter un maximum de 5 millions d’euros de bonus, selon certains objectifs atteints ou non par le club et le joueur.

Ce vendredi la Lazio affrontait le Genoa de Vitinha. Les Romains ont pris les 3 points grâce à un but de Luiz Alberto mais sans Mattéo Guendouzi qui n’était même pas dans le groupe. Les relations tendues entre Tudor et Guendouzi étaient citées comme étant la principale raison de l’absence du milieu.

En conférence de presse après la rencontre, le Croate a répondu aux rumeurs à ce sujet. « Mattéo va s’entraîner avec le groupe demain (samedi), il sera opérationnel pour la Coupe d’Italie contre la Juventus. Il a un problème à un mollet, il n’y a rien d’autre. Mes relations avec Mattéo sont bonnes », a déclaré Tudor devant la presse. Réponse cette semaine.

