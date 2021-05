Mercato – Cet ancien titulaire lâche : « j’aurais préféré que mon aventure avec l’OM se termine différemment… »

L’année zéro comme l’avait annoncé André Villas-Boas est en marche. L’effectif olympien va être considérablement modifié, une dizaine de joueurs va partir, c’est le cas de Valère Germain…

Dans un entretien accordé à La République du Centre, l’attaquant marseillais regrette sa fin de saison mais n’en veut pas pour autant au coach Sampaoli. Néanmoins, il aurait aimé quitter l’OM dans d’autres conditions. Germain précise qu’il n’a pas, pour l’instant, d’offres concrètes pour la suite de sa carrière.

je n’ai reçu aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d’un autre club — Germain

«Avec le coach, on a beaucoup discuté et, à l’entraînement, tout se passait bien avec le groupe. Il m’a même fait quelques compliments ! Quant à mon manque de temps de jeu, le staff technique a fait des choix qu’il faut respecter, j’ai été déçu car j’aurais préféré que mon aventure avec l’OM se termine différemment, mais je ne voulais pas faire d’histoire. Je lis beaucoup de fausses informations sur internet. Pour l’instant, je n’ai reçu aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d’un autre club. (…) À ce stade de ma carrière, j’aimerais vivre une expérience à l’étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture… Une nouvelle aventure en L1 ? si une opportunité intéressante se présente…» Valère Germain – source : La République du Centre (28/05/2021)

IL N’Y A AUCUN INTÉRÊT POUR LE COACH DE CHANGER DE SYSTÈME. JE LE COMPRENDS TRÈS BIEN — GERMAIN

Au micro de Canal + en Avril après la victoire face à Reims, l’attaquant affichait déjà des regrets mais espérait tout de même que l’OM terminera européen en fin de saison.

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important. Après, c’est vrai qu’avec Arek, on s’entend bien en dehors du terrain, on n’a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C’est le foot, c’est comme ça. Je souhaite qu’on finisse cinquième cette saison. » Valère Germain – Source : Canal + (24/04/21)