Alors que l’Olympique de Marseille était intéressé par le profil d’Andy Delort lors du dernier mercato estival, ce dernier a finalement rallié l’OGC Nice. Dans les colonnes de Nice Matin, l’attaquant algérien a justifié son choix.

Il était l’un des dossiers chauds de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. En effet, Andy Delort était suivi de près par Pablo Longoria afin de remplacer Dario Benedetto, parti du côté d’Elche. Parmi les pistes étudiées, l’ancien attaquant de Montpellier était la priorité du président de l’OM. Toutefois, les finances du club phocéen ne permettaient pas à Pablo Longoria de formuler une offre qui correspondait aux attentes de Montpellier.

Si Andy Delort semblait très intéressé à l’idée de rejoindre l’OM, il a finalement pris la décision de rejoindre l’OGC Nice qui était également dans la course. Le club azuréen a profité de la situation du club héraultais, confronté à de grosses difficultés financières. En effet, l’OGC Nice a formulé une offre de 10 millions d’euros pour s’attacher les services d’Andy Delort.

Mon père suivait l’OM dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade – Andy Delort

Dans les colonnes de Nice Matin, l’attaquant niçois a tenu à justifier son choix.

« Je ne vais rien vous cacher. Quand j’ai pris la décision de quitter Montpellier, j’ai eu pas mal d’opportunités. Il y avait Nice, avec un très beau projet. Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J’ai dit ça car mon père était fan de l’OM quand j’étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là, ça veut tout dire. » Andy Delort – Source : Nice Matin (17/09/2021)

Delort a eu des vrais contacts avec l’OM – Paga

Paga, ami d’Andy Delort, a révélé dans notre épisode de Débat Foot Marseille du 23 août dernier que l’international algérien avait eu de vrais contacts avec le club phocéen durant le mercato estival.

« Il (Andy Delort) nous en dira pas plus parce qu’à mon avis c’est la bataille entre Nice et l’Olympique de Marseille. Nous, on rêverait de l’avoir à l’OM. Delort a eu des vrais contacts avec l’OM mais après tu sais comment ça marche… Est-ce qu’il y a une vraie volonté derrière ? De mettre l’argent ? S’il va à Nice, il sera associé aux côtés de Dolberg. À l’OM, il pourrait jouer avec Milik mais dans ce cas tu condamnes quelqu’un. En tout cas, les envies d’Andy, c’est écrit pas moi qui vais le dire mais son envie première, c’est de venir à l’Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas ce qu’il en est derrière. On ne sait pas. On fait pas partie du staff mais on veut juste que notre ami signe à l’OM. Il nous faut un mec comme ça, c’est un génie. Il le mange le ballon. » Paga – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)