Mercato : Cet attaquant prêté par l’OM en difficulté ?

Recruté gratuitement en provenance du Real Madrid lors du dernier mercato estival, Pedro Ruiz Delgado est actuellement prêté au NEC Nimègue. Toutefois, l’attaquant espagnol joue très peu depuis le début de saison.

L’été dernier, de nombreux mouvements ont été aperçus du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, Pablo Longoria a tenté de flairer toutes les bonnes opportunités disponibles sur le marché. Que ce soit les joueurs libres ou les joueurs prêtés, le président olympien est parvenu tant bien que mal a façonné un nouvel effectif compétitif.

Parmi les bonnes affaires réalisées par Pablo Longoria, l’arrivée de Pedro Ruiz Delgado. Recruté gratuitement, cet attaquant de 21 ans est arrivé libre en provenance du Real Madrid. Toutefois, face à la concurrence d’Arkadiusz Milik, les dirigeants olympiens ont pris la décision de le prêter dans la foulée pour qu’il bénéficie de plus de temps de jeu et qu’il engrange de l’expérience sur le continent européen. De ce fait, l’attaquant espagnol a été prêté en Eredivisie au NEC Nimègue pour les deux prochaines saisons.

Peu de temps de jeu pour Pedro Ruiz Delgado

Toutefois, depuis le début de la saison, Pedro Ruiz Delgado joue très peu du côté du club néerlandais. En effet, l’attaquant ne comptabilise que 3 apparitions toutes compétitions confondues. S’il bénéficie de peu de temps de jeu, son entraîneur Rogier Meijer a tenu à rassurer et à clarifier le prêt de deux saisons de l’Espagnol.

« Je ne veux pas dire que l’arrivée de Pedro est une énorme déception. S’il n’avait pas subi cette grave blessure au genou, nous n’aurions jamais pu l’avoir. Bien sûr, nous nous attendions tous à ce qu’il puisse jouer plus souvent, mais il y avait toujours un certain risque. Pedro n’a pas pu jouer au football depuis 18 mois. Ensuite, il faut être réaliste et ne pas penser qu’il sera un joueur clé dans quelques mois. C’est pourquoi nous avons convenu d’une durée de prêt plus longue avec Marseille. La première partie a été malheureuse. » Rogier Meijer – Source : Gelderlander (07/12/2021)