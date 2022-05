Mercato : Clauss admet des envies d’ailleurs et ne ferme pas la porte à l’OM, mais…

Sous contrat jusqu’en 2023, Jonathan Clauss n’écarte pas un départ de Lens cet été. Interrogé sur un possible transfert à l’OM, l’international français laisse planer le doute, mais n’écarte pas cette possibilité.

Jonathan Clauss est devenu une référence en Ligue 1. Après deux saisons plus que réussies au RC Lens, auteur cette saison de 5 buts et 11 passes décisives en 37 matchs de championnat. Grâce à ses performances, il a pu atteindre l’équipe de France à 29 ans. Une progression et des garanties qui attisent logiquement des convoitises.

Pisté notamment par l’Olympique de Marseille et l’Atletico Madrid, l’international français serait tout de même prêt à rester à Lens.

«Pour l’instant, j’y suis et j’y reste. J’ai un contrat jusqu’en 2023. Je pense être là à la reprise. Des discussions, je les découvre comme beaucoup. On me pose souvent la question. Tant que je n’ai pas de contrat sur la table et de discussions avec Lens…» Jonathan Clauss – Source : La Chaine L’EQUIPE (31/05/2022)

Jouer une Coupe d’Europe, c’est un objectif – Clauss

A un an de la fin de son contrat, le latéral droit ne ferme néanmoins pas la porte à un départ du club nordique.

« A un an de la fin de son contrat, Clauss ne ferme cependant pas la porte à un départ. «Cela va être un moment-clé de ma carrière. Des envies d’aller ailleurs ? Oui, mais ça dépend où et pourquoi. (Sur l’intérêt de l’OM) Je l’ai découvert comme vous. Je n’en avais aucune idée. Jouer une Coupe d’Europe, c’est un objectif dans ma vie personnelle. Mais partir pour partir, ça ne m’intéresse pas. Si c’est partir pour découvrir quelque chose de solide avec un gros projet sportif, ça va être compliqué de dire non. Je laisse le temps faire. Quand les discussions avanceront correctement et qu’on sera tous d’accord sur mon avenir, tout le monde le saura. » Jonathan Clauss – Source : La Chaine L’EQUIPE (31/05/2022)

Bientôt une offre de l’Atlético ?

L’Atlético Madrid va bientôt formuler une offre avoisinant les 7 millions d’euros pour signer Jonathan Clauss, qui serait enclin à rejoindre les Colchoneros. L’OM, aussi intéressé, devra passer la seconde pour espérer décrocher la signature du latéral droit. Chelsea, qui est dans une nouvelle ère, serait aussi venu aux renseignements. Deux courtisans de taille qui pourraient mettre en péril la venue de Clauss à l’OM. Néanmoins tout reste possible dans ce dossier…

