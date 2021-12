Mercato : Comment l’OM a raté Belaïli sous l’ère Zubizarreta

Après avoir brillé avec l’Algérie lors de la dernière Arab Cup, le nom de Youcef Belaïli a été associé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Téo Greuzat est allé recueillir les propos de Touhami.B, journaliste de DZ Foot à son sujet… Il nous raconte notamment comment Zubizarreta a failli le faire venir !

Le nom de Youcef Belaïli est souvent revenu du côté de Marseille ces derniers jours. Après avoir réalisé une brillante Arab Cup avec la sélection algérienne, l’attaquant de 29 ans a résilié son contrat avec le Qatar SC.

Aujourd’hui libre de tout contrat, de nombreux supporters aimeraient voir Youcef Belaïli endossé la tunique olympienne. Cependant, s’il a dernièrement été proposé au club phocéen, Foot Mercato avait cependant révélé que Pablo Longoria ne serait pas intéressé par son profil.

Belaïli avec Milik, ça pourrait marcher – Touhami.B

Téo Greuzat est allé recueillir les propos de Touhami.B, journaliste pour DZ Foot, qui a donné son avis sur Youcef Belaïli. Il nous rappelle également que l’ancien directeur sportif marseillais, Andoni Zubizarreta a failli le faire venir à l’OM juste après la CAN…

« Belmadi l’appelle, il lui donne sa chance face au Togo et il s’est installé à gauche, titulaire. Il fait ensuite la CAN à gauche à la place de Brahimi et il cartonne tout. Il marque face au Sénégal et l’Algérie remporte la CAN en 2019. Après ça, il y a eu de premiers contacts avec l’OM avec Zubizarreta. Il y a des négociations mais au final il ne lui répond plus… Le mercato se termine, il part en Arabie Saoudite mais Zubizarreta le rappelle mais il a déjà signé ailleurs… Une histoire vraiment bizarre. Il reste quelque temps dans ce championnat mais il a des soucis de contrat et il part. Il y a ensuite des rumeurs à Lyon, à Getafe… Mais il reste sans club un moment. Il a une situation insupportable, il n’est plus appelé en sélection nationale. Finalement, il signe au Qatar SC. Il joue l’Arab Cup là-bas avec l’Algérie qu’il remporte face à la Tunisie mais le club le dégage. Il a dit récemment aux médias arabes qu’il y a 100% de chance qu’il rejoindra l’Europe. » Touhami. B – Source : Football Club de Marseille (27/12/2021)