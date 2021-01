Mercato concurrent OM : Ce joueur de Rennes d’accord avec Nîmes ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Rennes, Lyon, PSG, Monaco…). En quête de plus de temps de jeu au Stade Rennais, Yann Gboho envisagerait de quitter la Bretagne lors de ce mercato…

Grand espoir du Stade Rennais, Yann Gboho (20 ans) devrait partir en prêt cet hiver. Titulaire à trois reprises cette saison, le jeune joueur aimerait obtenir plus de temps de jeu afin de continuer à progresser et évoluer au plus haut niveau.