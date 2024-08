Mercato concurrent OM : ces trois joueurs formés au club sacrifiés par l’OL ? Ugarte file vers l’Angleterre ? et Danso quitte Lens pour l’Italie !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récap’ du jour !

L’OL est retombé dans ses travers, avec deux défaites consécutives face à Rennes et Monaco, la situation inquiète sur le plan sportif comme financier. A quatre jours de la fin du mercato estival, les Lyonnais ont seulement vendu pour 40 millions d’euros, grâce à Jack O’Brien (Everton), Alvero (Werder Brême) et Sarr (Strasbourg). Bien loin des 100 millions promis à la DNCG. Et avec un groupe de lofteur conséquent, John Textor l’a annoncé tout le monde est à vendre. Les plus gros salaires peinent à trouver un point de chute même si certains ont des touches. Selon Le Progrès, Maxence Caqueret, Rayan Cherki, et Anthony Lopes pourraient rapporter quelques millions à la direction, mais pas sûr que cela suffise à atteindre le quota imposé.

Avec la blessure de Gonçalo Ramos, le PSG est à la recherche d’un numéro 9 pour le remplacer. Le nom de Victor Osimhen est coché par les Parisiens, un transfert à 72 millions d’euros qui pourrait être facilité par le départ de Manuel Ugarte. Selon Fabrizio Romano, le milieu uruguayen est en partance pour Manchester United, un accord à 60 millions d’euros a été trouvé, soit le même prix pour lequel il est arrivé du Sporting Portugal. N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique pour la saison, Ugarte cherchait une porte de sortie cet été. Un dossier trop onéreux au départ pour les Reds Devils, qui sont revenus à la charge suite au transfert de McTominay à Naples pour 30 M€. Le milieu de terrain parisien devrait passer sa visite médicale ce mardi.

🚨🔴 Manuel Ugarte to Manchester United, here we go! Deal sealed between clubs after personal terms agreed in July.

€50m fixed fee plus €10m add-ons will be the final package.

Ugarte will travel to Manchester as he ONLY wanted United… and United only wanted him.

Done. ✅🇺🇾 pic.twitter.com/Ss7WOROjiO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024