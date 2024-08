Mercato concurrent OM : ces trois joueurs formés au club sacrifiés par l’OL ?

Après deux défaites d’affilés, la situation financière lyonnaise est encore plus préoccupante que la situation sportive. En 4 jours, l’OL doit encore vendre pour 60 millions d’euros, trois joueurs pourraient aider à atteindre cet objectif.

L’OL est retombé dans ses travers, avec deux défaites consécutives face à Rennes et Monaco, la situation inquiète sur le plan sportif comme financier. A quatre jours de la fin du mercato estival, les Lyonnais ont seulement vendu pour 40 millions d’euros, grâce à Jack O’Brien (Everton), Alvero (Werder Brême) et Sarr (Strasbourg). Bien loin des 100 millions promis à la DNCG. Et avec un groupe de lofteur conséquent, John Textor l’a annoncé tout le monde est à vendre. Les plus gros salaires peinent à trouver un point de chute même si certains ont des touches. Selon Le Progrès, Maxence Caqueret, Rayan Cherki, et Anthony Lopes pourraient rapporter quelques millions à la direction, mais pas sûr que cela suffise à atteindre le quota imposé.

Un espoir file à Botafogo

L’OL s’est engagé à vendre pour 100M€ auprès de la DNCG, et a besoin urgemment de liquidités. A 4 jours de la fin du mercato, John Textor doit encore trouver la moitié de cette somme. Tous les joueurs sont donc transférables, y compris les jeunes prospects. Mamadou Sarr s’est déjà envolé vers Strasbourg pour 10M€. Mohamed El Arouch va aussi quitter Lyon. Il quitte l’OL mais pas le groupe Eagle Football puisqu’il s’engage avec Botafogo, leader du championnat brésilien. Selon RMC Sport, c’est un départ « sans indemnité de transfert mais avec un intéressement de 50% sur une éventuelle cession future ».

Les révélations de Molina sur la suite du mercato de Lyon !

Selon les informations de Romain Molina, tous des joueurs de l’OL, sans exception, seraient transférables, y compris Ernest Nuamah et Mama Baldé. Ces 2 joueurs ont, à eux seuls, coûté 28,5 et 6 millions d’euros. Même chose pour Orel Mangala, transféré à Lyon pour un peu plus de 23 millions d’euros. Après cette révélation du journaliste, les supporters des Gones manifestent leur incompréhension. Les fans de l’OL craignent de perdre certains cadres de l’équipe, comme Alexandre Lacazette ou Malick Fofana.

A lire aussi : Mercato OM : Yacine Adli a pris sa décision !

A lire aussi : Mercato OM : L’arrivée de Greenwood fait grincer des dents en Angleterre