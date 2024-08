Mercato OM : Yacine Adli a pris sa décision !

Yacine Adli a été cité comme une potentielle piste de dernière minute pour l’OM. Le joueur de l’AC Milan a pris sa décision pour son avenir !

Pas de retour en France en vue pour Yacine Adli. Le milieu de terrain devrait rester en Italie après son passage à l’AC Milan. D’après Gianluca Di Marzio, il devrait signer à la Fiorentina où passera sa visite médicale ce mardi. L’ancien du PSG et des Girondins de Bordeaux était cité comme une piste de l’OM en cette fin de mercato d’été.

#Calciomercato | #Adli andrà alla @acffiorentina: il centrocampista ha detto sì alla proposta della viola, ora si organizzeranno le visite mediche. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2024

Veretout : un départ imminent

Jordan Veretout ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Son salaire étant trop élevé, il a vite été poussé vers la sortie par l’OM. En cette fin de mercato estival, l’international français suscite tout de même l’intérêt de plusieurs clubs comme le Stade Rennais.

Placé dans le « loft » depuis plusieurs jours, Jordan Veretout est à deux doigt de quitter l’Olympique de Marseille. Le club aimerait récupérer des indemnités grâce au transfert du milieu de terrain, mais ce dernier n’est pas pressé. Selon Foot Mercato, l’international français s’entraîne actuellement avec la réserve du club, mais il aimerait récupérer une place de choix au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.

Quels clubs pour Veretout ?

Jordan Veretout a plusieurs touches. Toujours selon Foot Mercato, le numéro 27 de l’OM intéresserait des clubs de Serie A. Pour rappel, il a joué deux ans à la Fiorentina et 3 ans à l’AS Roma. Sa réputation n’est donc plus à faire en Italie. En France, le Stade Rennais a également jeté son dévolu sur le milieu de terrain. Rien d’officiel pour l’instant, mais le joueur français pourrait trouver à Rennes, l’occasion d’avoir un temps de jeu plus régulier. Veretout a également reçu une offre d’Al Duhail, au Qatar. Le montant s’élevait à 10 millions d’euros mais cette proposition a été balayé d’un revers de la main par le natif d’Ancenis (Loire-Atlantique).

À lire aussi : Mercato OM : Maupay part au clash avec les supporters d’Everton !

À lire aussi : Mercato concurrents OM : Moukoko débarque en Ligue 1, Romano confirme !