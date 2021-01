Mercato concurrent OM : Des cadors européens jettent leur dévolu sur cette révélation du LOSC !

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Rennes, Lyon, PSG, Monaco…). Yusuf Yazici donne enfin la pleine mesure de son talent avec Lille. Son nom a même déjà été évoqué pour un possible gros départ cet été…

Pour boucler la venue de Yusuf Yazici, les Dogues offraient à Trabzonspor un chèque de 16,5 M€ plus un intéressement de 20% sur une future revente. De plus, si le joueur dispute 25 matches avec le LOSC, Trabzonspor percevra 1 M€ supplémentaire. Ces récentes performances éveillent l’intérêt d’écuries encore plus huppées, notamment en Italie où l’AC Milan et la Juventus Turin le pistent…

l’AC Milan et la Juventus suivent Yazici

Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison (Ligue 1 et Ligue Europa), Yusuf Yazici étale son talent aux yeux de l’Europe entière. L’international turc de 23 ans a surtout marqué les esprits lors de la rencontre face à l’AC Milan en inscrivant un triplé sur la pelouse du club italien (3-0). Les dirigeants milanais ont été épatés par sa prestation et envisagent de lancer une offensive lors du prochain mercato estival.

Selon les informations de France Football, Yazici ne serait pas seulement dans le viseur du Milan AC. En effet, la Juventus Turin garderait un œil sur lui. Les dirigeants de la Vieille Dame anticipent le probable départ de Paulo Dybala cet été et aurait fait du Turc son probable successeur…