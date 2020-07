Mercato concurrent OM : Duel à 18M€ entre Chelsea et Tottenham pour un international du LOSC ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Le LOSC de Christophe Galtier est un club disputant le podium avec l’Olympique de Marseille depuis deux ans. Alors que le club pourrait enregistrer l’arrivée de deux joueurs, le LOSC voit l’un de ses cadres courtisé en Premier League…

Deux clubs londoniens seraient en concurrence pour recruter le gardien de Lille, Mike Maignan (23 ans). Après Victor Osimhen et son départ vers le Napoli, Loïc Rémy qui devrait sans plus tarder quitter officiellement le club, Lille pourrait perdre un autre de ses cadres dans les prochaines semaines…

Chelsea et Tottenham foncent sur Maignan

Selon la presse locale, Tottenham et Chelsea s’intéresseraient de près au gardien du LOSC, Mike Maignan. Les Spurs et José Mourinho verraient notamment le gardien français comme le futur successeur d’Hugo Lloris. Estimé à 17 millions d’euros par le site “Transfermarkt”, Tottenham serait prêt à faire une première offre aux alentours de 18 millions d’euros. Le gardien a pris part à toutes les rencontres de championnat, lors des deux dernières saisons, et est un titulaire indiscutable depuis trois ans. Un intérêt important pour celui qui a réalisé 13 clean-sheets en 37 matchs. Cependant il pourrait décider de rester au club afin de garder une chance de disputer l’Euro 2020 (en 2021) avec l’Equipe de France. Affaire à suivre…