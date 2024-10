Mercato concurrent OM : encore un joueur de Rennes exfiltré en Premier League ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Christopher Wooh, défenseur central du Stade Rennais, est sur le radar de Wolverhampton, un club de Premier League, selon les révélations de TBR Football.

Ce jeune défaiseur camerounais, arrivé à Rennes en 2022, a su s’imposer dans l’équipe dirigée par Julien Stéphan, devenant un élément clé de la défense bretonne. Bien que son début de saison ait été mitigé, ses performances ont souvent été solides, surtout lorsque le club a trouvé un second souffle.

Récemment, une blessure inquiétante lors d’un match avec la sélection camerounaise a suscité des craintes. Après avoir été victime d’un violent coup à la tête, Wooh a dû quitter le terrain sur civière. Heureusement, les nouvelles sont positives, ce qui lui permet de se recentrer sur sa carrière au Stade Rennais. Cette situation pourrait coïncider avec l’intérêt croissant des clubs britanniques pour le joueur.

En intégrant le Stade Rennais, Christopher Wooh a signé un contrat de quatre ans, ce qui le lie au club jusqu’à l’été 2026. L’été prochain, la question de son avenir se posera avec acuité. Si un nouvel accord n’est pas trouvé d’ici là, le club breton devra réfléchir à la possibilité d’un transfert, afin de maximiser la valeur de son joueur. D’autant que la Premier League, avec ses budgets conséquents, pourrait offrir une belle opportunité à Rennes.

En effet, selon TBR Football, Wolverhampton semble particulièrement attentif à son évolution. Les scouts des Wolves suivent de près ses performances, bien que la situation actuelle entre les deux clubs reste floue. Ce suivi indique un intérêt sérieux, et si Christopher Wooh continue de progresser, sa valeur marchande pourrait également augmenter. Selon Transfermarkt, il est actuellement évalué à 6 millions d’euros, mais cette estimation pourrait grimper avec une série de bonnes prestations.

