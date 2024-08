OM : « Wahi ? Cette remontrance du public est faite pour l’encourager ! »

Jean-Charles De Bono (ex-OM), Raouf Ben Belgacem (conseiller technique au district de Provence) et les journalistes du FCM ont discuté du match nul entre l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims (2-2), qui a eu lieu dimanche dernier. Ils ont notamment évoqué les sifflets à l’encontre d’Elye Wahi.

L’OM a perdu sa première place de Ligue 1. Après un match nul contre Reims (2-2) marqué par des huées liées aux performances d’Elye Wahi, Raouf Ben Belgacem s’exprime sur l’interprétation de ces remontrances.

« Ce n’était pas une bonne prestation »

— Les sifflets à l’encontre de Wahi —

« Cette remontrance du public est faite pour l’encourager, ce n’est rien de grave ! »

Raouf Ben Belgacem a donné son avis sur les sifflets à l’encontre d’Elye Wahi. « Un public qui siffle ça n’aide pas, mais il faut prendre le contexte. Il y a le contexte du joueur qui a fait différentes déclarations et puis ce qu’il s’est passé dans le match », explique le conseiller technique au district de Provence. « J’ai vu un public qui l’a encouragé, qui a poussé tout au long du match, et puis arrive cette quatrième occasion où, malheureusement, il a mal négocié les choses. Quand Wahi est sorti, le public a exprimé ce qu’on a également ressenti : « Ce n’était pas une bonne prestation ». Ce n’est pas la prestation qu’on attend d’un joueur de l’OM.»

Il poursuit en affirmant que ces remontrances ne sont pas alarmantes. « Manifester le bon comme le mauvais, c’est la force du public marseillais. Cette remontrance du public est faite pour l’encourager à faire de meilleures performances ! Aujourd’hui c’est un dérapage, une petite sortie de route, mais rien de grave », assure-t-il.

« On n’a pas le temps »

Raouf Ben Belgacem rappelle l’exigence des supporters marseillais. « À l’Olympique de Marseille, on n’a pas le temps. On veut des prestations de qualité immédiatement », déclare-t-il. « Là c’est un rappel. Les supporters de l’OM sont très exigeants avec leur équipe, ils attendent des résultats. On ne va pas avoir des 5-0 tous les weekends, mais on veut des prestations de haut niveau, des joueurs qui mouillent le maillot en le portant fièrement. On veut des résultats. »

Il évoque aussi la compétitivité de tous les joueurs de l’OM, qui doivent être déterminés à réintégrer les compétitions européennes. « Aujourd’hui on est cinquième, ce n’est pas une place pour l’Olympique de Marseille », insiste Raouf Ben Belgacem. « On devrait être deuxièmes, derrière le PSG, en disant : « Nous aussi on a reformé une équipe compétitive » », ajoute-t-il.

