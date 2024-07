Mercato concurrent OM : gros retournement de situation pour Arthur Theate !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arthur Theate, le défenseur de Rennes, devait rejoindre le club saoudien d’Al-Ittihad mais le joueur aurait changé d’avis ! Alors que la visite médicale avait été passée et que Fabrizio Romano avait confirmé le transfert, le Belge serait revenu sur sa décision après avoir été contacté par d’autres clubs européens.

Le Stade rennais pensait réaliser une belle vente avec le départ de leur défenseur Arthur Theate. Courtisé par Al-Ittihad, le défenseur devait signer avec le club saoudien pour un montant de 18 millions d’euros. Après avoir passé sa visite médicale, tout semblait bouclé, Fabrizio Romano ayant même officialisé son départ. Cependant, un retournement de situation comme seul le foot peut nous en offrir est venu rabattre complétement les cartes.

A lire aussi : Mercato OM : Gros retournement de situation dans le dossier Youcef Atal !

Le joueur aurait changé d’avis

A lire aussi : Mercato OM : ça s’accélère pour Mikautadze !

Alors que le transfert est sur le point de capoté, l‘Equipe nous apprend que plusieurs clubs anglais seraient venus à la charge pour tenter de faire signer Arthur Theate. Un rebondissement qui aurait complétement fait changer d’avis au défenseur central et l’éloigne désormais de plus en plus de l’Arabie Saoudite. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio dévoile également que la Fiorentina tenterait de faire signer le joueur qui figure sur sa short-list. À voir maintenant ce que le Belge décidera pour son avenir.