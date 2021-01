Mercato concurrent OM : Islam Slimani explique sur son choix de signer à Lyon

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Lyon a officialisé mercredi l’arrivée de l’attaquant Islam Slimani. Une arrivée libre en provenance de Leicester pour une durée de dix-huit mois. En parallèle, Moussa Dembélé est prêté avec option d’achat à l’Atlético de Madrid…

Islam Slimani débarque à Lyon avec la lourde tâche de pallier le départ de Moussa Dembélé. En effet, le Français a rejoint l’Espagne et l’Atlético de Madrid en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. L’Algérien a été présenté hier à la presse et a expliqué notamment son choix d’avoir rejoint les Lyonnais…

Je vais me battre ! – islam slimani

« Je voulais vraiment venir, je voulais vraiment représenter ce grand club, merci beaucoup. C’est un grand club, parmi les meilleurs en Europe. Tous les joueurs veulent venir ici. Depuis petit, ça m’est resté dans la tête. Je vais me battre comme je l’ai toujours fait. Que ce soit pour être remplaçant ou sur le terrain, je suis là pour aider l’équipe. Si tu te bats pour l’équipe, l’entraîneur ne te laissera pas sur le banc. Pour moi venir dans une équipe, c’est pour l’aider à long terme. Le club a compris ça, ma volonté de faire quelque chose de bien ici. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué mais j’ai beaucoup travaillé. J’ai fait beaucoup de sacrifices pour compenser le manque de rythme. Avec un peu de travail en plus, je serai prêt dans une semaine ou deux. Pour mon style de jeu, qui est d’être combatif, de se donner à fond, ça va me permettre de compenser le rythme. Je peux amener de l’expérience, de la combativité. L’année passée, j’étais peut-être inconnu du public français. Pour moi, après Monaco, tout le monde connaît mes qualités et sait ce que je peux apporter à l’Olympique Lyonnais. » Islam Slimani – Source : Conférence de presse (13/01/2021)