Mercato concurrent OM: Le Losc avance sur des dossiers, Lyon annonce une arrivée et l’ASSE piste un jeune prometteur

Mercato : Le LOSC règle plusieurs dossiers, dont Lihadji (OM) ?

Si l’incertitude règne concernant le mercato estival de l’OM, le LOSC aurait déjà une idée bien précise de ses futures opérations. Le jeune Isaac Lihadji, formé à l’OM, devrait bien signer pro une fois la date du 30 juin passée…

Dans un article consacré au mercato du LOSC, RMC explique que le club nordiste ne devrait pas bouleverser son effectif. Deux joueurs sont sur le départ : Victor Osimhen et Gabriel. L’attaquant nigérian pourrait rapporter un chèque compris entre 60 à 80M€, pour le défenseur un départ vers la Premier League, pour une somme d’environ 30M€, serait acté. Zeki Celik et Xeka pourraient partir en cas de belles offres. Nicolas Gaitan lui n’est pas conservé. Enfin Jérémy Pied et Loïc Rémy sont en fin de contrat, mais des négociations pour une prolongation est en cours.

Lihadji lillois dès le premier juillet ?

RMC précise que côté arrivées, « l’annonce officielle de la signature du jeune Isaac Lihadji, qui n’a pas souhaité signer son premier contrat professionnel à l’OM, devrait se faire début juillet, après la fin de son contrat aspirant avec Marseille. » Notre consultant, Jean Charles De Bono nous a confié lundi, que le jeune ailier olympien n’avait pas (encore) signé son contrat au LOSC, cela devrait être fait une fois qu’il aurait terminer son contrat avec l’OM au 30 juin…

Si l’OM semble en attente de la décision du FPF pour lancer son mercato, les autres clubs bougent petit à petit. FCMarseille vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents du club olympien. Lyon a une priorité sur le marché des transferts…

Lyon a débuté son mercato avec des dossiers réglés en janvier dernier. En conférence de presse, Rudi Garcia a fait le point suite à l’arrivée de Tino Kadewere (HAC) et au départ de Lucas Tousart (Herta).

On cherche un défenseur central en priorité — Garcia

« On va continuer sans Lucas Tousart. C’est bien dommage. Il est temps de lui rendre un grand hommage. Il incarne ce que peut représenter l’Olympique Lyonnais c’est-à-dire le don de soi, penser collectif. Il nous manquera. On trouvera d’autres solutions. Les blessés de longue date vont pouvoir revenir et seront prêts à rejouer. Rayan (Cherki) et Maxence (Caqueret) ont fait leurs débuts avec nous. Ils ont démontré qu’ils pouvaient aider le groupe. L’Academy travaille très bien. J’espère que Pierre (Kalulu) va faire le bon choix de rester dans son club de cœur. Il peut jouer à deux postes. On cherche un défenseur central en priorité. On a un groupe très jeune qui doit progresser sur l’exigence. Le leadership, il en faut. Le retour de Memphis va beaucoup nous aider. » Rudi Garcia – source : Conférence de presse (10/06/2020)

Mercato concurrent OM : Une prometteur latéral gauche confirme l’intérêt de l’ASSE

Si l’OM semble être en stand by en attendant la décision du FPF et l’arrivée de leur nouveau directeur sportif, FCMarseille vous propose le mercato des concurrents. L’ASSE aurait dans son viseur un jeune latéral gauche algérien…

L’académie du Paradou AC s’est fait un nom en France. Il faut dire que le centre de formation algérien a sorti plusieurs bons joueurs ces dernières années. Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Youcef Atal et Hichem Boudaoui (OGC Nice) ou encore Farid El Melali (Angers) affiche un très bon niveau. De quoi donner des idées à l’ASSE, qui aurait dans son viseur le prometteur latéral gauche de l’AC Paradou, Hamza Mouali. Le joueur de 22 ans a confirmé au média Dzairsport, les contacts avec Saint-Etienne.

Saint-Etienne a contacté la direction du Paradou — Mouali

«J’ai des touches avec plusieurs clubs saoudiens. J’ai aussi appris récemment que le club français de Saint-Etienne a contacté la direction du Paradou. J’espère que ce transfert se concrétisera lors du prochain mercato d’intersaison. Ma priorité, c’est l’Europe. Tenter une expérience sur le vieux continent me tient à cœur depuis plusieurs années. Je crois que ce sera la meilleure façon pour progresser et donner ainsi une autre envergure à ma carrière footballistique. Cela va aussi augmenter mes chances de rejoindre la sélection nationale A.» Hamza Mouali – source : Dzairsport (10/06/2020)