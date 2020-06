Mercato concurrent OM: Le LOSC cible un toulousain, Lyon ne retient pas un jeune, et Monaco prêt à faire une folie

Mercato concurrent OM: Le LOSC piste un jeune toulousain ?

L’avenir du joueur lillois Gabriel est de plus en plus incertain. Pour palier cet éventuel départ, les lillois aurait ciblé un jeune toulousain…

Le joueur brésilien du LOSC serait sur le départ, en effet le PSG mais aussi Chelsea seraient très intéressés selon le journaliste Julien Maynard. Le président lillois n’a d’aillais pas fermé la porte à un départ du défenseur de 22 ans « Gabriel est une machine, il est sur le chemin potentiellement d’un grand club ».

Huit millions d’euros

Pour pallier le départ du brésilien, le club lillois serait sur la piste de Bafodé Diakité, jeune joueur de Toulouse âgé de 19 ans. Formé à Toulouse, sa valeur est estimée à 8 millions d’euros par Trasnfermarkt.

Selon les informations de @footmercato, Lille a débuté des discussions avec Toulouse pour Bafodé Diakité, défenseur central de 19 ans qui a disputé 16 rencontres de Ligue 1 cette saison. https://t.co/1FMx9WzhJ8 — LOSC Actualité ⚜️ (@LOSC_Actualite) June 5, 2020

Mercato concurrent OM : Oublié par Garcia, cet international U20 veut quitter Lyon ?

Si l’OM attend son nouveau directeur sportif avant le début du mercato, l’un de ses principaux concurrents, Lyon s’active en coulisse et pourrait perdre un de ses espoirs…

Même s’il a donné du temps de jeu à Maxence Caqueret et Rayan Cherki, Rudi Garcia n’est pas connu pour faire confiance aux jeunes. Melvin Bard aurait décidé, selon l’Equipe de quitter son club formateur cet été. L’international U20, pur produit lyonnais, dispose d’un contrat jusqu’en 2021. Le latéral gauche avait été ignoré par le coach français malgré une pénurie importante à son poste, Garcia avait préféré installer l’ailier Cornet.

Bard, pur produit lyonnais, vers la sortie…

Retenu l’hiver dernier alors que Reims le convoitait, Rudi Garcia ne lui a pas donné de temps de jeu. Melvin Bard serait toujours visé par le club champenois tout comme Brest, Lorient et Nice ou encore l’Eintracht Francfort qui l’a supervisé à plusieurs reprises…

La grosse pioche !!

Le joueur à prendre. Melvin bard https://t.co/5IKuEmnx6T — FOOT VISION (@footvision31) June 4, 2020

L’OM doit régler plusieurs dossiers au poste de latéral gauche…

L’OM va devoir aussi faire des choix pour ce poste de latéral gauche. Jordan Amavi ne dispose plus que d’un an de contrat et n’a pas reçu de prolongation pour l’instant. Idem pour sa potentielle doublure, Christopher Rocchia, prêté à Sochaux la saison dernière. Enfin, le jeune Niels Nkounkou ne devrait pas, sauf surprise, signer pro avec l’OM…

Mercato concurrent OM : Monaco prêt à mettre 40M€ sur un défenseur ?

Le mercato n’a pas encore commencé (le franco-français débute lundi), mais de premières rumeurs transferts sont déjà présentes. FCMarseille vous propose toute l’actu de l’OM mais aussi les infos des concurrents du club olympien. Monaco cherche toujours à renforcer son axe défensif et pourrait proposer un gros chèque pour satisfaire son coach…

Jemerson est en fin de contrat, Kamil Glik et Guillermo Maripán n’ont pas été convaincants la saison dernière, Benoît Badiashile est encore très jeune. Du coup, l’AS Monaco veut s’offrir un défenseur central. Robert Moreno, qui l’avait sélectionné quand il était à la tête de la Roja, a jeté son dévolu sur Diego Llorente. Le défenseur de 26 ans, a disputé 19 matchs en Liga avec la Real Sociedad.

Monaco veut à tout prix Llorente

Selon AS, le club de l’AS Monaco serait prêt à proposer 40M€ pour convaincre la formation basque. Un chèque énorme dans la conjecture actuelle post Coronavirus.