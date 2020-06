Mercato concurrent OM : Le LOSC se sépare d’un joueur, Aulas annonce la couleur pour cet été, Nice fait son marché à Lyon…

Mercato concurrent OM : Le LOSC se sépare déjà d’un joueur !

Sur son compte Twitter, le LOSC a officialisé qu’il se séparait de Nicolas Gaitan, joueur argentin arrivé au mercato hivernal 2020. L’ancien joueur de l’Atletico est à nouveau libre !

Le LOSC officialise ce samedi soir un départ. En effet, « en raison du contexte (COVID-19) », le LOSC a décidé de se séparer de Nicolas Gaitan qui s’était engagé avec le club du Nord en janvier dernier. L’ancien joueur de l’Atletico Madrid a publié un post sur son compte Instagram pour remercier les Lillois.

🔴 En raison du contexte (Covid-19), Nicolás Gaitán ne continuera pas l’aventure chez les Dogues. Merci pour ces quelques mois chez les Dogues Nico, le LOSC te souhaite le meilleur pour la suite 👏 pic.twitter.com/W7fl2KEHv0 — LOSC (@losclive) June 13, 2020

Je vous souhaite le meilleur pour cette saison — GAITAN

« Je remercie les joueurs, les gens et toute l’équipe du LOSC pour la façon dont ils m’ont reçu et traité pendant mon séjour à Lille. Je vous souhaite le meilleur pour cette saison. Un gros câlin pour tout le monde ! »

Nicolas Gaitan – Source : Instagram

Mercato concurrent OM : L’OGC Nice fait son marché à Lyon?

Ce samedi, Bilel Ghazi, journaliste pour L’Equipe, confirme que l’OGC Nice avance sur deux dossiers pour le mercato estival : Gouiri et Bard, deux joueurs lyonnais !

L’OGC Nice va disposer d’un joli chèque pour recruter cet été. Il y a quelques semaines, on parlait d’une enveloppe de près de 80 millions d’euros afin de renforcer l’effectif de Patrick Vieira.

Aulas sur le point de se faire chiper deux pépites?

Dans cette optique, les dirigeants des Aiglons ont auraient jeté leur dévolu sur deux jeunes joueurs de Lyon. Selon L’Equipe, les Niçois auraient formulé une première offre pour Amine Gouiri et entamé des discussions pour Melvin Bard.

Pour l’attaquant, il est pisté par le club azuréen depuis plusieurs mois. Il devrait être la doublure de Kasper Dolberg la saison prochaine. Quant au latéral gauche, la concurrence est rude puisque plusieurs clubs seraient intéressés par son profil. Brest, Lorient et Reims le suivent en France et l’Eintracht Francfort en Allemagne.

🚨Info ⁦@lequipe⁩ : Nice a entamé des discussions pour Amine Gouiri et Melvin Bard (OL). Les dirigeants azuréens ont même récemment soumis une première offre à Lyon pour l’attaquant international français espoirs https://t.co/7Upg3SD9BM — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) June 13, 2020

Mercato concurrent OM : Aulas annonce la couleur pour cet été !

Le mercato estival 2020 risque d’être un peu spécial pour la plupart des clubs… Mais pas pour Lyon selon Jean-Michel Aulas !

Jean-Michel Aulas s’est exprimé ce samedi soir au micro d’Europe 1 pour évoquer plusieurs sujets… Il a notamment été questionné sur le mercato estival du club lyonnais.

Sakho, Godin? Des noms qui ont été cochés mais il y en a beaucoup d’autres — AULAS

Le président de Ligue 1 a affirmé qu’il souhaitait renforcer son équipe en vue de la saison prochaine et a confirmé l’intérêt du club pour Mamadou Sakho et Diego Godin en défense centrale.

« Sakho et Godin? Ce sont des noms qui ont été cochés mais il y en a beaucoup d’autres. On a la particularité d’avoir la possibilité, malgré la crise sanitaire, de faire un recrutement qui sera ambitieux. On veut viser les premières places la saison prochaine. »

Jean-Michel Aulas – Source : Europe 1