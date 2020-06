Mercato concurrent OM : Le PSG prospecte en L1, Dembele (Lyon) pisté et première offre pour la pépite rennaise

Mercato concurrent OM : Le PSG prêt a tenter sa chance pour cette valeur sûre du LOSC ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Chaque été, le LOSC réalise une ou deux grosses ventes. Pour le mercato à venir, les deux têtes de gondole se nomment Victor Osimhen et Gabriel. Suite à l’annonce du départ de Thiago Silva, Le Paris Saint-Germain aurait coché le nom du défenseur brésilien…

Le PSG et plus précisément Leonardo a décidé d’apporter du changement dans son effectif. Exit les joueurs en fin de contrant : Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Thiago Silva. Le directeur sportif s’activerait donc en coulisses afin de chercher des remplaçants, notamment en défense centrale où en plus de son capitaine brésilien, le club parisien pourrait voir filer le jeune Tanguy Kouassi.. Selon le 10 Sport, Gabriel est une cible de Leonardo. Cependant, le PSG est en retard sur la concurrence…

Après Tottenham et Manchester United, c’est Leicester City qui s’intéresserait à Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais qui brille depuis son arrivée en Ligue 1 pourrait être transféré au mercato d’été.

Le nom de Moussa Dembélé a longtemps été cité à l’Olympique de Marseille sous l’ère Rudi Garcia. Finalement, l’attaquant qui était alors en Ecosse a rejoint Lyon au mercato 2018. Le Français, qui a terminé sa formation à Fulham pourrait faire son retour en Angleterre dès cet été.

Leicester s’active sur le dossier Moussa Dembélé?

En effet, plusieurs médias affirment des intérêts de Manchester United et Tottenham. Après 89 rencontres sous le maillot lyonnais, Dembélé a trouvé le chemin des filets à 44 reprises. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues en Premier League.

En plus de ces deux clubs, c’est Leicester City qui s’activerait sur ce dossier. Le coach des Foxes, Brendan Rodgers a connu le Français au Celtic et souhaiterait l’avoir dans son effectif selon France Football. Une information qui a fait le tour de l’Angleterre et qui a l’air de séduire les supporters de Leicester sur les réseaux sociaux. Pour le moment, aucune somme de transfert n’a été évoquée mais le site Transfermarkt l’évalue à 40 millions d’euros.

Mercato concurrent OM : Une première offre venue de Ligue 1 pour la pépite du Stade Rennais?

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Eduardo Camavinga est cité dans plusieurs grands clubs européens et notamment le Real Madrid. Selon le 10 sport, le PSG aurait formulé une première offre !

Cette saison, Eduardo Camavinga a brillé sous les couleurs du Stade Rennais. Les performances du jeune milieu de terrain ne sont évidemment pas passées inaperçues en Europe. Depuis plusieurs semaines, son nom est lié au Real Madrid. Une offre aurait même été contracté par le club espagnol.

Une première offre de 30 millions d’euros?

Ce jeudi, le 10 sport nous informe que le PSG s’activerait également sur le dossier. Des discussions avancées auraient été entamés entre les dirigeants bretons et parisiens. Une offre de 30 millions d’euros aurait même été évoquée pour le franco-angolais. Le 10 sport affirme en tout cas que le PSG est un vrai rival du Real Madrid dans ce dossier.