Mercato concurrent OM : Le Real Madrid vise un jeune talent de l’ASM… Monaco en veut 35M€ ?

FC Marseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Selon la presse espagnole le jeune défenseur central monégasque Benoît Badiashile aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane et du Real Madrid.

Désireux de renforcer l’axe de sa défense avec le probable départ de Militao, Zinedine Zidane se serait lancé à la recherche du « nouveau Varane », et pisterait notamment Benoît Badiashile, le défenseur de l’AS Monaco.

Badiashile, le nouveau Varane – AS

« Badiashile, le nouveau Varane ». Voici le titre qui barre la Une du quotidien madrilène AS ce vendredi. Le journal n’évoque pas de discussions entre le Real et Monaco pour le joueur sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2024. Benoît Badiashile ferait partie des défenseurs centraux suivis par les champions d’Espagne. À 19 ans, ce défenseur au grand gabarit (1m92) est l’un des Français les plus prometteurs. Sous la houlette de Jardim ou Moreno, il a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le quotidien AS émet quelques réserves, rappelant que le joueur a une grosse cote et vaut autour de 35 millions, un montant que le Real ne compte pas forcément dépenser cet été, surtout pour un joueur qui ne serait pas amené à être titulaire tout de suite.