Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais annonce la couleur pour le marché de janvier !

Qualifié en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais a été très actif durant le mercato estival. Le président Nicolas Holveck, nommé en mars dernier, annonce la couleur concernant le mercato hivernal.

Le Stade Rennais ne compte pas être actif en janvier, dans le sens des arrivées, comme celui des départs. Alors que le club breton a dépensé 67 millions d’euros dans son recrutement estival, le club a récupéré 50 millions d’euros grâce aux départs d’Édouard Mendy et Raphinha. C’est dans une interview accordée à Eurosport, que le président Nicolas Holveck annonce un mercato hivernal « calme ».

on souffre de la crise sanitaire – nicolas holveck

« Les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire, et du dossier Mediapro. À l’étranger, les matchs se jouent dans des stades vides, et l’impact sur les recettes de billetterie est énorme. Avec toutes ces considérations, je crois qu’il faut s’attendre à un mercato calme. En ce qui nous concerne, le calendrier qui s’annonce sera lourd. Si on poursuit notre parcours européen, avec treize matchs de Ligue 1 entre le 6 janvier et le 21 mars, plus la Coupe de France, une compétition très importante pour nous, nous aurons besoin de tout le monde »

Nicolas Holveck – Source : Eurosport (20/11/2020)