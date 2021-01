Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais proche de s’offrir un international néerlandais…

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Rennes, Lyon, PSG, Monaco…). Énormément actif lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais ne s’est toujours pas renforcé cet hiver. L’effectif de Julien Stéphan devrait néanmoins se renforcer d’ici la fin de ce mercato.

Qualifié en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais a pour objectif de lutter une nouvelle fois pour le podium cette saison. Défait à domicile par le concurrent direct lillois, Rennes pointe actuellement à la 5e place de Ligue 1. Les dirigeants rennais auraient ciblé un joueur du côté de l’Allemagne afin d’espérer une nouvelle qualification européenne en fin de saison…

Boëtius est visé

En effet, les Bretons seraient en négociations pour faire venir Jean-Paul Boëtius, le milieu de Mayence. Selon les informations du quotidien Bild, le milieu de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2022 avec Mayence, pourrait être autorisé à quitter le club allemand cet hiver. International néerlandais, Jean-Paul Boëtius a rejoint Mayence à l’été 2018 et est devenu un cadre de l’effectif depuis.

Cette saison, en 18 rencontres, le milieu offensif a marqué un but et donné trois passes décisives. Mayence est sous la menace d’une relégation, le club se classe avant dernier de Bundesliga et a 7 points de retard sur le premier non-relégable.